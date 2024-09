Višje sodišče potrdilo: NIJZ bo moral plačati 40.000 evrov kazni

Na pobudo KPK je javno naročilo pregledala tudi Državna revizijska komisija (DKOM), ki je ugotovila, da je zahtevek za revizijo utemeljen. DKOM je nato vložila obdolžilni predlog proti NIJZ in Milanu Kreku . Sodišče je ugotovilo prekršek in NIJZ naložilo kazen v višini 40.000 evrov, njegovemu nekdanjemu direktorju pa 1000 evrov. Prav tako morata poravnati sodno takso v višini 100 oziroma 4000 evrov, je zapisalo sodišče.

Krek globo plačal takoj, NIJZ se je na sodbo pritožil

Krek nam je že decembra lani povedal, da je ga je odločitev sodišča prizadela, a da se nanjo ni pritožil. Globo je poravnal takoj, čeprav je bila po njegovem mnenju krivična. Povedal je, da enostavno ni imel moči, da bi se boril.

Inštitut se je medtem na sodbo pritožil, in sicer zaradi kršitev materialnih določb zakona, zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in posledično odločitve o sankciji. Krek jih je ob tem podprl in menil, da jim bo uspelo. Pa vendar jim ni. Kot so nam potrdili na Državni revizijski komisiji, je zdaj namreč sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani potrdilo še višje sodišče, kar pomeni, da bo moral globo plačati tudi NIJZ.