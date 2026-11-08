Nik Popovič brani Dabića in zanika povezave s kriminalom

Nik Popovič je v soboto z dopisom medijem zanikal poročila, da sodeluje z domnevnim članom srbske kriminalne združbe. Zatrdil je, da gre za krive obtožbe in da je "žrtev predvolilnih političnih intrig v Kopru". Hkrati je medijem zagrozil s tožbami. Z Dabičem sta sicer solastnika podjetja Monument obala, ki upravlja restavracijo Monument a Mare na Bernardinu v piranski občini. Aleksandar Dabić, znan kot Daba, ima 33-odstotni lastniški delež, preostalih 67 odstotkov pa ima podjetje EFG, katerega lastnik je Nik Popovič. Pojasnil je, da je do prvega stika z Dabićem prišel pred leti na pobudo ljubljanske izpostave gospodarske zbornice Srbije, ki je iskala potencialne slovenske partnerje na področju gostinstva. "Člani srbske gospodarske zbornice so lastniki verige restavracij Monument, v prvi vrsti morda najbolj znane beograjske restavracije, v kateri so jedli mnogi slovenski poslovneži in politiki na svojih uradnih srečanjih v Srbiji," je poudaril Popovič.

Dodal je, da so se za skupno naložbo odločili po več opravljenih poslovnih pogovorih. Pri tem je bil eden od pogojev za sklenitev posla tudi predloženo potrdilo o nekaznovanosti partnerjev iz Srbije. "Vso potrebno dokumentacijo o transparentnosti deležnikov iz Srbije so seveda preverjale tudi banke, ki so zelo stroge pri obravnavi klientov iz tujine," je še dejal Popovič in dodal, da "novonastala družba deluje že dve leti, posluje pozitivno, plačuje vse prispevke, dobavitelje in delavce". V dopisu je tudi zatrdil, da je tretje temeljno sodišče v Beogradu potrdilo "popolno nekaznovanost poslovnega partnerja Aleksandra Dabića in odsotnost kazenskih postopkov". Ta dokument, ki po Popovičevih navedbah nosi datum 17. september 2024, dokazuje, da srbska sodišča in tožilstva, vključno s posebnim oddelkom za organizirani kriminal in korupcijo višjega sodišča v Beogradu, zoper Dabića nikoli niso uvedla kazenskega postopka ali preiskave. Toda prizivno (apelacijsko) sodišče v Beogradu je leta 2022 potrdilo prvostopenjsko sodbo višjega sodišča, s katero je bil Aleksandar Dabić z vzdevkom Daba skupaj s še enim soobtožencem obsojen na leto dni hišnega zapora zaradi nedovoljene posesti ter nošenja pištole in streliva. O tej odločitvi prizivnega sodišča v Beogradu so pisali tudi srbski mediji. Srbski policisti so namreč 17. oktobra 2017 med redno kontrolo vozila v posebnem predelanem predalu osrednje konzole ob desni voznikovi nogi odkrili skrito pištolo in deset nabojev, v cevi pištole pa je bil še en naboj.

Soočenje županskih kandidatov občina Koper FOTO: Luka Kotnik