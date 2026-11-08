Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Nik Popovič brani Dabića in zanika povezave s kriminalom

Koper, 08. 11. 2026 12.55 pred 1 uro 3 min branja 15

Avtor:
STA M.V.
Nik Popovič

Koprski županski kandidat Nik Popovič je v dopisu medijem zanikal, da naj bi imel njegov poslovni partner Aleksandar Dabić kriminalno preteklost. Zatrjuje, da so pred začetkom poslovnega sodelovanja pridobili tudi potrdilo o nekaznovanosti partnerjev iz Srbije. Podatki z beograjskega prizivnega sodišča sicer govorijo drugače.

Nik Popovič je v soboto z dopisom medijem zanikal poročila, da sodeluje z domnevnim članom srbske kriminalne združbe. Zatrdil je, da gre za krive obtožbe in da je "žrtev predvolilnih političnih intrig v Kopru". Hkrati je medijem zagrozil s tožbami.

Z Dabičem sta sicer solastnika podjetja Monument obala, ki upravlja restavracijo Monument a Mare na Bernardinu v piranski občini. Aleksandar Dabić, znan kot Daba, ima 33-odstotni lastniški delež, preostalih 67 odstotkov pa ima podjetje EFG, katerega lastnik je Nik Popovič.

Pojasnil je, da je do prvega stika z Dabićem prišel pred leti na pobudo ljubljanske izpostave gospodarske zbornice Srbije, ki je iskala potencialne slovenske partnerje na področju gostinstva. "Člani srbske gospodarske zbornice so lastniki verige restavracij Monument, v prvi vrsti morda najbolj znane beograjske restavracije, v kateri so jedli mnogi slovenski poslovneži in politiki na svojih uradnih srečanjih v Srbiji," je poudaril Popovič.

Preberi še Kdo bi omejil turizem, kdo računa na 400 milijonov evrov in kakšna bo prihodnost Luke Koper?

Dodal je, da so se za skupno naložbo odločili po več opravljenih poslovnih pogovorih. Pri tem je bil eden od pogojev za sklenitev posla tudi predloženo potrdilo o nekaznovanosti partnerjev iz Srbije. "Vso potrebno dokumentacijo o transparentnosti deležnikov iz Srbije so seveda preverjale tudi banke, ki so zelo stroge pri obravnavi klientov iz tujine," je še dejal Popovič in dodal, da "novonastala družba deluje že dve leti, posluje pozitivno, plačuje vse prispevke, dobavitelje in delavce".

V dopisu je tudi zatrdil, da je tretje temeljno sodišče v Beogradu potrdilo "popolno nekaznovanost poslovnega partnerja Aleksandra Dabića in odsotnost kazenskih postopkov". Ta dokument, ki po Popovičevih navedbah nosi datum 17. september 2024, dokazuje, da srbska sodišča in tožilstva, vključno s posebnim oddelkom za organizirani kriminal in korupcijo višjega sodišča v Beogradu, zoper Dabića nikoli niso uvedla kazenskega postopka ali preiskave.

Toda prizivno (apelacijsko) sodišče v Beogradu je leta 2022 potrdilo prvostopenjsko sodbo višjega sodišča, s katero je bil Aleksandar Dabić z vzdevkom Daba skupaj s še enim soobtožencem obsojen na leto dni hišnega zapora zaradi nedovoljene posesti ter nošenja pištole in streliva. O tej odločitvi prizivnega sodišča v Beogradu so pisali tudi srbski mediji.

Srbski policisti so namreč 17. oktobra 2017 med redno kontrolo vozila v posebnem predelanem predalu osrednje konzole ob desni voznikovi nogi odkrili skrito pištolo in deset nabojev, v cevi pištole pa je bil še en naboj.

Soočenje županskih kandidatov občina Koper
Soočenje županskih kandidatov občina Koper
FOTO: Luka Kotnik

Viri STA na prizivnem sodišču v Beogradu so potrdili pravnomočno obsodbo Dabića in pojasnili, da trditve o njegovi nekaznovanosti ne držijo. Opozarjajo sicer, da so pristojni organi morda po preteku določenega zakonskega obdobja obsodbo izbrisali iz uradne kazenske evidence, kar pa ne pomeni, da Dabić ni bil nikoli obsojen.

Ime Aleksandra Dabića se sicer v srbskih medijih pojavlja v povezavi s kriminalno skupino Dejana Stojanovića, znanega kot Keka. Gre za skupino, ki je delovala predvsem na območju Novega Beograda in je bila povezana z organiziranim kriminalom.

Srbski mediji so poročali tudi, da je bil Dabić aretiran v okviru operacije Sablja po atentatu na srbskega premierja Zorana Đinđića leta 2003. Nik Popovič je pojasnil, da je bil Dabić tedaj 30 dni priprt protipravno in da proti njemu takrat ni bila vložena obtožnica, niti uveden kazenski postopek. Zaradi neutemeljenega odvzema prostosti je dobil tudi denarno odškodnino.

"Prikazovanje posameznika, ki je bil žrtev nezakonitega ravnanja državnih organov in je za to prejel uradno državno odškodnino, kot 'člana narko kartela', predstavlja višek izkrivljanja resnice," je v odzivu še poudaril Popovič.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
NIK POPOVIĆ Aleksandar Dabić

Vaja v predoru Pletovarje pokazala dobro usklajenost ekip v primeru večje nesreče

24ur.com Obramba Slovencev, ki so ogoljufali BBC: Niso vedeli, od kod prihaja denar
24ur.com Dodik spoznan za krivega: 'Razloga za skrb ni'
24ur.com Peterica pridržanih v operaciji Brut že na prostosti
24ur.com Direktor NPU: Pomembni storilci so v priporu v Sloveniji
24ur.com 'Škandalozna' odločitev sodišča: 'Namesto arbitraže so priznali hrvaške predpise'
24ur.com Sodišče potrdilo ugotovitve KPK, da je Marko Bošnjak kršil integriteto
24ur.com Sodišče zavrnilo Acronove obtožbe novinark Alenke Marovt in Nike Kunaver
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
misterbin
08. 11. 2026 14.45
Tudi Golob je zatrjeval ,da nima nikjer bančnih računov razen v Sloveniji
Odgovori
0 0
Boti
08. 11. 2026 14.43
pametnih in postenih je zal zmanjkal
Odgovori
0 0
Tomaž Hacin
08. 11. 2026 14.36
Pa koliko je teh nepoštenih Popovičev.
Odgovori
+1
1 0
tron3
08. 11. 2026 14.27
Vi o tem Niku, na mreži raj preberte kako banke gredo cegrunt s tem tudi države, dons je že ena država več, upam da Vam je jasno kaj Vam je za storiti jutri, takrat je pa ta Nik nepomemben. Da ne bo kdo slučajno opozorilo NAHRTNIK šla mimo Vas!!! Tako bo pestro da bolj ne more biti, pa ne samo tri dni, kajti čistilni servis ki puca Zemljo ima vsepovsod veliko dela in Slovenija ne bo izjema!!!!
Odgovori
+2
2 0
Jež_JFP
08. 11. 2026 14.27
Ponovno opozorilo: črka ć ne obstaja v naši Slo abecedi in se ne sme uporabljati. Za tiste zagovornike ne menjajte ć z x in y, ki ju uporablja ves svet. Črko ć uporabljajo vse ostale države bivše juge, pa nihče drug, razen Slovenci, ali bolje rečeno slovenski državljani.
Odgovori
+2
2 0
Zagorac
08. 11. 2026 14.27
Ta šmrkavec pa nadut, ko njegov stari
Odgovori
+4
4 0
Jež_JFP
08. 11. 2026 14.27
Ponovno opozorilo: črka ć ne obstaja v naši Slo abecedi in se ne sme uporabljati. Za tiste zagovornike ne menjajte ć z x in y, ki ju uporablja ves svet. Črko ć uporabljajo vse ostale države bivše juge, pa nihče drug, razen Slovenci, ali bolje rečeno slovenski državljani. Novinarji, prosim spoštujte slovensko abecedo.
Odgovori
+1
1 0
Cupko
08. 11. 2026 14.25
Enako kot fotr, nič boljši. Če bo bil izvoljen, bo polastninil še tisto kar je ostalo
Odgovori
+4
4 0
palinko74
08. 11. 2026 14.14
potrdilo o nekaznovanosti ma nik ne streljaj jih no
Odgovori
+1
1 0
osservatore
08. 11. 2026 13.47
"Toda prizivno (apelacijsko) sodišče v Beogradu je leta 2022 potrdilo prvostopenjsko sodbo višjega sodišča, s katero je bil Aleksandar Dabić z vzdevkom Daba skupaj s še enim soobtožencem obsojen na leto dni hišnega zapora zaradi nedovoljene posesti ter nošenja pištole in streliva". Torej mali Popović laže kot "pes teče". Pač po vzoru fotra, bivšega župana Kopra, ki sedaj kandidira za župana v Izoli. Upamo, da v Izoli ne bodo tako bebavi da bi ga izvolili.
Odgovori
+7
7 0
FERDO9
08. 11. 2026 13.44
Prodanovič bo spet malo salame narezal in to kot drugi človek v državi! No saj, da doktor znanosti reže salamo je pa tudi malo izpod časti.....
Odgovori
+5
5 0
Pajo_36
08. 11. 2026 13.47
Mislem, pa kdo pada na to, res ! Upam, da mu naš Kranj2, kjer se hodi slikat, ko odda glas spet reče kategoričen PROTI ! Komaj čakam res.
Odgovori
+3
3 0
FERDO9
08. 11. 2026 13.41
Kje pa si bo nabral izkušnje. Pri svojem fotru, ki je pol občine polastninil........
Odgovori
+9
9 0
jugatneme
08. 11. 2026 13.39
Voditi koprsko občino ni isto kot voditi kafič. Poba naj si prvo nabere neke izkušnje.
Odgovori
+10
10 0
Pajo_36
08. 11. 2026 13.35
Bravo Slovenija, bravo politične elite, da se je končno izkazalo, da nam mafija vlada. Pa še imejmo šerife občin doživljenjske, pa smo tam. Ampak, sam da vam postavijo vaše lučkice decembra pa da vase zlivate litre gluhweina ane, pa ste veseli. Stevo se je pa itak javno izdal, kdo ga financira, še peljite na to, da mu damo interventne olajšave, k jih dobi, če bo zakon obveljal. A dejansko folk nasede na njegove tiktoke, ko reže salamo na kruh pa v ozadju jajca ( kokošja, da ne bo pomote ) in trobezlja, kolk noro nam bo bolje, če on dobi 170 evrov na mesec olajšave?
Odgovori
+9
9 0
bibaleze
Portal
Ko otroci nagajajo, jih okara kar Pennywise: Priznal, kaj počne doma
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
To so vaje, ki jih lahko izvajate v času nosečnosti
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
Učitelj, ki je potetoviran od glave do pet: Razlog vas bo presenetil
zadovoljna
Portal
Nekoč sta si šla na živce, zdaj sta spet skupaj
Tedenski horoskop: Rakom se obeta veliko topline, levi bodo v ljubezni neustavljivi
Tedenski horoskop: Rakom se obeta veliko topline, levi bodo v ljubezni neustavljivi
Dnevni horoskop: Nekoga čakajo metuljčki v trebuhu, drugo znamenje dobra novica
Dnevni horoskop: Nekoga čakajo metuljčki v trebuhu, drugo znamenje dobra novica
Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih
Najlepši gležnjarji, ki jih bomo nosile v prihajajočih mesecih
vizita
Portal
Nevarna okužba, ki jo prenašajo klopi: bolezen, ki lahko pusti trajne posledice
Denga ni več omejena le na tropske kraje: okužbe potrjujejo tudi v Evropi, tako se kaže bolezen
Denga ni več omejena le na tropske kraje: okužbe potrjujejo tudi v Evropi, tako se kaže bolezen
Zakaj nastanejo materina znamenja in zakaj jih imajo nekateri ljudje več
Zakaj nastanejo materina znamenja in zakaj jih imajo nekateri ljudje več
Zakaj se starejši ljudje zbujajo tako zgodaj
Zakaj se starejši ljudje zbujajo tako zgodaj
cekin
Portal
Nova zvezda evropskega gospodarstva: še nedavno revnejša država postaja zgled Evropi
Verjel očetovi besedi, na koncu pa ostal brez deleža
Verjel očetovi besedi, na koncu pa ostal brez deleža
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Devet let varčevala zaman, razlog jo je pustil brez besed
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
Zadel jackpot, zdaj pa mora sprejeti odločitev življenja
moskisvet
Portal
Martinovanje ima tudi temno plat: kaj preveč vina naredi telesu?
Pred 24 leti sta šokirali svet, danes ju komaj prepoznajo: Se spomnite dua t.A.T.u.?
Pred 24 leti sta šokirali svet, danes ju komaj prepoznajo: Se spomnite dua t.A.T.u.?
Konec velike Tesline zgodbe? Musk ima za Cybertruck povsem drugačne načrte
Konec velike Tesline zgodbe? Musk ima za Cybertruck povsem drugačne načrte
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
Tukaj veljajo pravila, ki bi Slovence močno presenetila
dominvrt
Portal
Hollywood je zamenjala za življenje na podeželju: poglejte čudoviti vrt Pamele Anderson
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Na tem mestu perila nikar ne sušite
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Pes želel pomagati, njegova naloga postala spletna uspešnica
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
Zaradi napačne kombinacije čistil lahko končate na urgenci
okusno
Portal
Božanski domači buhtlji z marmelado, mehki kot puh
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Združila je dve priljubljeni sladici: Nastale so okusne kroglice, ki gredo za med
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Ne le jota in ričet: 8 pozabljenih domačih jedi na žlico, ki pogrejejo v hladnih dneh
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
voyo
Portal
Dogodek
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Ne zapusti me
Ne zapusti me
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022