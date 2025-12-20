Nika Kovač: Gre za zelo pomemben premik v Evropi

Zadnji tedni so bili za ekipo Inštituta 8. marec vse prej kot mirni. Kot je v oddaji 24UR ZVEČER povedala Nika Kovač, je šlo za pravi politični vrtiljak, v katerem so se glasovi evropskih poslancev spreminjali iz ure v uro, v ozadju pa so potekala intenzivna pogajanja in dogovori. Kljub vsemu sta na koncu zmagali načelnost in vsebina pobude, ki je bila sprejeta z veliko večino. "Proslavljamo in se že pripravljamo na naslednje korake kampanje," je poudarila.

Podpora Evropskega parlamenta je sprožila tudi ostre odzive. Med najglasnejšimi kritiki je bil evropski poslanec Matej Tonin, ki je zapisal, da je splav od leta 2023 zakonit v vseh državah članicah Evropske unije. Po mnenju Kovačeve gre za zavestno zavajanje. Opozorila je, da je na Malti splav prepovedan tudi v primerih posilstva, incesta in pedofilije ter da se tudi v državah, kjer je splav formalno legalen, ženske pogosto soočajo z nedostopnostjo zdravstvene oskrbe.

Kot primer izpostavlja Hrvaško, kjer ugovor vesti zdravnikov ženskam v praksi onemogoča poseg. Spominja na zgodbo Mirele, ene osrednjih obrazov kampanje, ki je v petem mesecu nosečnosti izvedela, da ima plod tumor in da je njeno življenje ogroženo. Kljub legalnosti splava na Hrvaškem ni našla zdravnika, ki bi poseg opravil, zato je morala za rešitev življenja prečkati mejo in pomoč poiskati v Sloveniji. "To so zgodbe, ki se dogajajo redno," je dodala Kovačeva.

Odgovor SDS, da z morebitno ustavno večino ne bi posegla v 55. člen ustave, ki zagotavlja svobodno odločanje o rojstvu otrok, Kovačeva pozdravlja, a opozarja, da besede same po sebi niso dovolj. Po njenem mnenju je ključno, da politične izjave spremljajo tudi dejanja, saj se v praksi še vedno pojavljajo napadi na pravico do splava in udeležba poslancev na shodih, ki zagovarjajo njegovo popolno prepoved.

Pobuda Inštituta 8. marec ima zdaj pred seboj še zadnjo pomembno oviro. Do 2. marca mora odločitev sprejeti Evropska komisija, ki bo pobudo bodisi potrdila bodisi zavrnila. Če bo dobila zeleno luč, bi v Evropi vzpostavili prostovoljni mehanizem, ki bi ženskam iz držav, kjer splav ni dostopen, omogočil potovanje v druge članice in varen poseg, krit iz sredstev Evropske unije.

"Gre za zelo pomemben premik v Evropi," je zaključila Nika Kovač.