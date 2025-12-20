Naslovnica
Nika Kovač: Gre za zelo pomemben premik v Evropi

Ljubljana, 20. 12. 2025 13.16 pred 34 minutami 2 min branja 45

Avtor:
24UR ZVEČER
Nika Kovač

Evropski parlament je z veliko večino podprl pobudo Inštituta 8. marec za vzpostavitev evropskega mehanizma za dostop do splava, kar Nika Kovač označuje kot pomemben premik kljub ostrim odzivom in zavajajočim informacijam, ki jih širijo nekateri politiki. Opozorila je na težave z dostopnostjo zdravstvene oskrbe, ki jih ženske kljub formalni legalnosti še vedno doživljajo.

Zadnji tedni so bili za ekipo Inštituta 8. marec vse prej kot mirni. Kot je v oddaji 24UR ZVEČER povedala Nika Kovač, je šlo za pravi politični vrtiljak, v katerem so se glasovi evropskih poslancev spreminjali iz ure v uro, v ozadju pa so potekala intenzivna pogajanja in dogovori. Kljub vsemu sta na koncu zmagali načelnost in vsebina pobude, ki je bila sprejeta z veliko večino. "Proslavljamo in se že pripravljamo na naslednje korake kampanje," je poudarila.

Podpora Evropskega parlamenta je sprožila tudi ostre odzive. Med najglasnejšimi kritiki je bil evropski poslanec Matej Tonin, ki je zapisal, da je splav od leta 2023 zakonit v vseh državah članicah Evropske unije. Po mnenju Kovačeve gre za zavestno zavajanje. Opozorila je, da je na Malti splav prepovedan tudi v primerih posilstva, incesta in pedofilije ter da se tudi v državah, kjer je splav formalno legalen, ženske pogosto soočajo z nedostopnostjo zdravstvene oskrbe.

Kot primer izpostavlja Hrvaško, kjer ugovor vesti zdravnikov ženskam v praksi onemogoča poseg. Spominja na zgodbo Mirele, ene osrednjih obrazov kampanje, ki je v petem mesecu nosečnosti izvedela, da ima plod tumor in da je njeno življenje ogroženo. Kljub legalnosti splava na Hrvaškem ni našla zdravnika, ki bi poseg opravil, zato je morala za rešitev življenja prečkati mejo in pomoč poiskati v Sloveniji. "To so zgodbe, ki se dogajajo redno," je dodala Kovačeva.

Odgovor SDS, da z morebitno ustavno večino ne bi posegla v 55. člen ustave, ki zagotavlja svobodno odločanje o rojstvu otrok, Kovačeva pozdravlja, a opozarja, da besede same po sebi niso dovolj. Po njenem mnenju je ključno, da politične izjave spremljajo tudi dejanja, saj se v praksi še vedno pojavljajo napadi na pravico do splava in udeležba poslancev na shodih, ki zagovarjajo njegovo popolno prepoved.

Pobuda Inštituta 8. marec ima zdaj pred seboj še zadnjo pomembno oviro. Do 2. marca mora odločitev sprejeti Evropska komisija, ki bo pobudo bodisi potrdila bodisi zavrnila. Če bo dobila zeleno luč, bi v Evropi vzpostavili prostovoljni mehanizem, ki bi ženskam iz držav, kjer splav ni dostopen, omogočil potovanje v druge članice in varen poseg, krit iz sredstev Evropske unije.

"Gre za zelo pomemben premik v Evropi," je zaključila Nika Kovač.

splav Evropski parlament Inštitut 8. marec Nika Kovač

Začele veljati spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

KOMENTARJI45

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dobruška vas -Đžema
20. 12. 2025 13.50
Zelo lepa ženska .Veliko je sedaj naredila za Poljsko.
Odgovori
0 0
2mt8
20. 12. 2025 13.50
Levičarstvo in globalistični Marksizem tipa Soros pali v Sloveniji bolj kot kjerkoli drugje na svetu. Še v Rusiji in Belorusiji ne toliko.
Odgovori
0 0
Teleport
20. 12. 2025 13.50
Dobro plačana mešalka megle
Odgovori
0 0
PridiNaVIDMAX
20. 12. 2025 13.47
Ste že videli nov video Zale Klopčič, ki golobovega bleferja raztrga na kose? Niste? No, potem pa kar hitro na jutube. Predvsem levi bi si moral ogledat ta vid.
Odgovori
+4
4 0
komarec
20. 12. 2025 13.45
Bravo Nika.
Odgovori
-5
0 5
komarec
20. 12. 2025 13.48
Tudi Tonin, Grims, Zver, Tomašič in Tomc te niso mogli ustaviti. Peče.
Odgovori
-2
0 2
Teleport
20. 12. 2025 13.44
Fajterka, verjetno je že čist izmučena.
Odgovori
+3
3 0
boslo
20. 12. 2025 13.47
Ma kdo še decembra dela toliko kot ona....verjetno bo sledilo večmesečno počivanje, kot vsako leto
Odgovori
+3
3 0
PridiNaVIDMAX
20. 12. 2025 13.44
Taki, ki so ona in njena dejanja bi morali bit označeni na črni listi ljudi in to med takimi kot so recimo najbolj iskani na fbi. Se pravi morilci,posilci,trgovci iz organi itd. ne pa da se ena taka takole prosto sprehaja.
Odgovori
0 0
PridiNaVIDMAX
20. 12. 2025 13.42
V cajtu, ko bi evropa KRVAVO potrebovala čimveč rojstev, seveda md avtohtonim prebivalstvom, se tale lewajzarska kaviar socialistka "buni" za splav ljudje božji. Upam, da vam to VSe pove o njej.
Odgovori
+2
2 0
boslo
20. 12. 2025 13.46
Fajta za že obstoječo pravico. Splav je dovoljen tudi na Poljskem, na Malti bi morali dodati še dovoljenje v primeru posilstva/incesa in bi bilo ok
Odgovori
+2
2 0
Marky331
20. 12. 2025 13.42
Velik uspeh ???? Evropa izumira: katastrofalna demografska slika držav stare celine, tudi Slovenije Evropske države beležijo zaskrbljujočo nizko rodnost. Ta v nobeni od držav ne dosega 2,1 otroka na žensko, kar je ključno za naravno obnavljanje prebivalstva v družbi.
Odgovori
+2
2 0
MasteRbee
20. 12. 2025 13.42
Preventiva je boljša kot kurativa. Ženska ne bo svobodna, ko umori svojega otroka. Poznamo tudi take, ki pri tem celo uživajo, do smrti.
Odgovori
+2
2 0
but_the_ppl_are_retarded
20. 12. 2025 13.41
Pejt u penzijo.
Odgovori
+1
1 0
Minifa
20. 12. 2025 13.40
Prazen SOD, ki globoko doni ??
Odgovori
+3
3 0
Dobruška vas -Đžema
20. 12. 2025 13.39
Hvala Nika za vse radi te imamo.
Odgovori
+0
1 1
SDS_je_poden
20. 12. 2025 13.38
Najbolj ponižan v tej zgodbi je Tonin. Toliko se je trudil in jim metal polena pod noge, pa so ga gladko povozili, še večina iz njegove evropske skupine so bili za. Nesposoben je bil tu, nesposoben je v EU parlamentu, glasen pa, kot da je požrl vso pamet sveta.
Odgovori
-4
1 5
SDS_je_poden
20. 12. 2025 13.41
Še to...Tonin se je pohvalil, da je k temu predlogu bil dodan amandma, da samo ženska lahko zanosi in rodi otroka. 🤣🤣🤣🤣 Kakšna blazna pamet. Je kdaj kateri moški zanosil in rodil? Zakaj niso izglasovali še amandmaja, da je sonce samo na nebu in da je pozimi mraz? 🤣🤣🤣🤣🤦
Odgovori
-2
0 2
frenk7
20. 12. 2025 13.37
Pričakujem, da se bo Nika vključila v predvolilno kampanjo, ker sicer se bo morala za osnovne ženske pravice že v naslednjem letu boriti v Sloveniji,.... Nika, Slovenija te potrebuje doma, do volitev 2026.
Odgovori
-4
1 5
Dobruška vas -Đžema
20. 12. 2025 13.39
Slovenija jo potrebuje nujno se mora več pojavljati v medijih .Nujno ,ker bo prinesla veliko gladov.
Odgovori
-2
0 2
boslo
20. 12. 2025 13.48
Ne bo, ne upa
Odgovori
0 0
Marky331
20. 12. 2025 13.37
Krasna si, bistra hči planin, brdka v prirodni si lepoti, ko ti prozornih globočin nevihte temne srd ne moti — krasna si, hči planin! Tvoj tek je živ in je legak ko hod deklet s planine; in jasna si ko gorski zrak in glasna si, kot spev krepak planinske je mladine — krasna si, hči planin!
Odgovori
0 0
Marky331
20. 12. 2025 13.36
Čudež je življenje
Odgovori
+2
2 0
Teleport
20. 12. 2025 13.34
Levicarka z zlato zlico
Odgovori
+1
3 2
komarec
20. 12. 2025 13.39
Kot jajo, primc in cela falanga RKC.
Odgovori
-4
0 4
dule100
20. 12. 2025 13.33
In kje se vidi ta premik?
Odgovori
+2
3 1
SDS_je_poden
20. 12. 2025 13.38
A si ti ženska?
Odgovori
-2
1 3
komarec
20. 12. 2025 13.40
Kje se vidi pa premik od Primca?
Odgovori
-3
0 3
2mt8
20. 12. 2025 13.31
Njen dedek je bil nekaj časa direktor časopisa Beograjska Borba, v Dnevniku pa je leta 1991 pisal proti osamosvojitvi Slovenije in za Jugoslavijo.
Odgovori
+5
7 2
SDS_je_poden
20. 12. 2025 13.39
Popolnoma nepomembno.
Odgovori
-5
1 6
komarec
20. 12. 2025 13.42
No ja, a ni bil jajo velik kominist, ta stari njegov pa belko? A ti kaj veš o tem?
Odgovori
-2
1 3
2mt8
20. 12. 2025 13.48
Jajo - bivši komunist gor/dol, za Jugoslavijo/Srboslavijo ni bil. Kučan & Co. so to še danes.
Odgovori
+1
1 0
