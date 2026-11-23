Kovačeva se je v soočenju sklicevala na oceno Fiskalnega sveta in opozorila na 1,2 milijarde evrov javnofinančnega izpada. Od vlade pričakuje odgovor na vprašanje, od kod bo prišel ta denar.

Trebušak je medtem opozoril, da podjetja učinkov svojih razvojnih naložb ne občutijo takoj. Poudaril je, da Slovenija potrebuje okolje, ki podpira uspešne posameznike in podjetja. Tudi sam si želi dobro delujočega javnega zdravstva in šolstva, vendar mora za to po njegovem mnenju delovati celotna država, vključno z gospodarstvom.

Kovačeva je poudarila, da ima tudi sama podjetje, dela v tujini in davke plačuje v Sloveniji. Čeprav bi ji nekatere določbe zakona najverjetneje osebno koristile, mu zaradi širših družbenih posledic nasprotuje.

Izpostavila je davčno razbremenitev posameznikov, ki zaslužijo več kot 7500 evrov. Po njenih besedah bo ta koristila približno 13.000 ljudem, ne pa tudi medicinskim sestram, pomočnicam vzgojiteljic, voznikom avtobusov in številnim drugim zaposlenim.

Trebušak je opozoril, da zakon vsebuje tudi ukrepe za samozaposlene in upokojence. Poudaril je vlogo podjetnikov pri zagotavljanju delovnih mest. Kot je navedel, približno 450 podjetnikov, združenih v Klubu slovenskih podjetnikov (SBC), zaposluje okoli 22.000 ljudi. Ob pomanjkanju kadra je po njegovem mnenju tudi v interesu podjetnikov, da zaposlenim zagotavljajo dobre plače in korekten odnos.

Med prednostmi zakona je izpostavil možnost prejemanja celotne pokojnine ob nadaljevanju dela po 40 letih pokojninske dobe. Nekateri starejši si namreč želijo še naprej delati in prenašati svoje znanje.

Kovačeva je povedala, da je znižanje DDV sprva pozdravila, a po pregledu zakona ugotovila, da ta ne vsebuje varovalk, ki bi zagotovile tudi znižanje cen v trgovinah. Pri tem je opozorila na izkušnje Hrvaške, Trenušak pa je izpostavil drugačne izkušnje Portugalske. Meni, da lahko tudi manjši prihranki pomagajo ljudem, ki morajo paziti na vsak evro.

Podobno vprašanje se odpira pri davčni razbremenitvi oddajanja stanovanj. Kovačeva opozarja, da zakon zagotavlja ugodnosti najemodajalcem, medtem ko bodo morebitne nižje najemnine odvisne od njihove dobre volje.

Trebušak pa je med prednostmi zakona izpostavil prav možnost nižjih najemnin za družine in opozoril, da se Slovenija že dolgo sooča s stanovanjsko problematiko.

Trebušak meni, da je treba pomanjkljivosti zakona odpraviti in se kot družba dogovoriti o potrebnih spremembah.

Kovačeva pa zakon ocenjuje kot izjemno slab in opozarja, da javnost ni bila vključena v razpravo o njem. Kot razvojne ukrepe, ki bi jih sama podprla, je navedla boljšo ureditev bolniških in porodniških odsotnosti za samozaposlene ter izboljšanje položaja upokojencev z nizkimi pokojninami.

Zavzela se je tudi za drugačne proračunske prioritete. Namesto za orožje bi več sredstev namenila malim podjetjem, mladim družinam in štipendijam.