Nika Kovač Obami predstavila svoje delo v zadnjem letu

Nika Kovač , direktorica Inštituta 8. marec, je na svojem profilu na Facebooku sporočila, da je bila ena od dveh oseb, ki je nekdanjemu ameriškemu predsedniku Baracku Obami predstavila svoje delo v zadnjem letu. "Prepričala jih je kampanja Gremo volit, ki se jim zdi nekaj posebnega v širšem kontekstu," je zapisala in sporočila, o čem je poročala Obami. "Govorila nisem o sebi. Govorila sem o skupnosti, ki smo jo ustvarili, referendumu za čisto pitno vodo, taksistih, ki so prevažali ljudi na volišča, pismih za sosede, kampanji Gremo volit, upanju. In v resnici mi je po vseh grožnjah in napadih pomenilo ogromno, da lahko o svojem delu govorim kot o nečem lepem."

Sicer pa je Nika Kovač antropologinja in sociologinja, ustanoviteljica in direktorica Inštituta 8. marec. Bila je del elitnega razreda fundacije Baracka Obame 40 bodočih evropskih voditeljev, kjer se je učila od ljudi iz ameriške administracije in se povezovala z najbolj prodornimi aktivisti, pri čemer se je tudi srečala z nekdanjim predsednikom ZDA. Ko je Obama avgusta lani dopolnil 60 let, pa jo je uvrstil še med 60 svetovnih snovalcev družbenih sprememb. Kovačeva je tudi Obamova štipendistka in raziskovalka na Univerzi Kolumbija v New Yorku.