Nika Kovač v ZDA prejela nagrado: 'Obljubim, da se ne bomo ustavili'

Burke je predstavila Niko Kovač kot osebo, ki je gibanje Jaz tudi pripeljala v Slovenijo, in požela aplavz prisotnih v dvorani, med katerimi je bila tudi nekdanja državna sekretarka ZDA Hillary Clinton, ko je dejala, da je kampanja Nike Kovač prispevala k padcu skrajno desnega premierja Slovenije.

"Ta nagrada ne pripada meni, ampak pripada skupini najboljših prijateljic in prijateljev. Moji slovenski ekipi in mednarodni ekipi ter vsakemu, ki dela tisto, kar je prav. Skupaj lahko spremenimo svet in obljubim vam, da se ne bomo ustavili," je med drugim dejala Kovač.

Opisala je delovanje pri zbiranju podpisov za zaščito pravice do splava v Evropi. Dejala je, da je težko prejeti to nagrado v trenutku, ko se skrajna desnica vzpenja v Evropi, ko je gruzijska vlada sprejela zakon za utišanje kritičnih glasov, ko ženske nimajo dostopa do varnega splava, in v času, ko je bilo ubitih 35.000 Palestincev.