Nika Križnar, nov obraz blagovne znamke Lencia

Nika Križnar nas je navdušila, ker že pri tako mladih letih strastno sledi svojim ciljem. Ker tekmuje v športu, kjer potrebuje tako pogum in samozavest kot tudi lahkotnost. Nika je v svoji tekmovalni karieri osvojila srebrno in bronasto medaljo na Svetovnem prvenstvu ter postala prva slovenska smučarska skakalka, ki je osvojila veliki kristalni globus za zmago v svetovnem pokalu. Na Zimskih olimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu je s slovensko mešano skakalno ekipo osvojila še zlato medaljo. Njeni vztrajnost in brezmejna strast do dosežkov sta lastnosti, ki smo jih v Zlatarni Celje prepoznali kot odlično sopotnico blagovne znamke Lencia.

V Zlatarni Celje se veselimo zapisati novo poglavje z Niko in vsemi damami, ki bodo izbrale nakit Lencia. Skupaj z njo ustvarjamo zgodbo, ki združuje svet športa in sijaja nakita Lencia, navdihuje ženske po vsem svetu ter slavi moč, eleganco in brezmejno strast do dosežkov. Za leto 2024 smo pripravili vrsto novih srebrnih kolekcij, ki jih bo Nika Križnar dopolnila s svojo mladostno lahkotnostjo in športnim duhom. Prva kolekcija v sodelovanju z Niko, Lencia Wonderland, bo tako že konec januarja na voljo na spletu in v naših poslovalnicah. Lencia Wonderland je kolekcija, kjer vladajo vse barve ljubezni – nedolžna ali srčna in strastna – zato je kolekcija prav tako odlično darilo za Valentinovo sebi.