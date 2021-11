Nika nam je predstavila novega!

Niko Zorjan, energično prekmursko glasbenico, je omrežil novi. Spoznala ga je na Dunaju in od takrat sta praktično neločljiva! Kako ob njem zaspi in se zbuja, o njenem odnosu do oboževalcev, objavljanja na družbenih omrežjih in še več pa preberite v intervjuju.

Nika, pozdravljena. Pričniva na začetku, pri mali Niki. Kdaj si prvič vedela, da boš pristala v glasbenih vodah? Od zmeraj! Glasba mi je bila takorekoč položena v zibelko, saj je moj ati igral v bandu in prvič sem z njim nastopila pri dveh letih in pol. Danes so vloge zamenjane in ati je nepogrešljiv del mojega banda. Neskončno srečna sem, da sem poleg glasbene kariere našla še en poklic, ki mi je resnično pisan na kožo – s pedagoško izobrazbo namreč poučujem petje. Kaj te na odru najbolj navdušuje, bi delila z nami kakšno nedavno anekdoto z nastopa? Ni lepšega darila za glasbenika kot občinstvo, ki sodeluje, zna besedila tvojih pesmi na pamet in da prav posebno energijo. Anekdot pa kar ne zmanjka! Za njih največkrat poskrbim kar sama, ko padem v nepojasnjen smeh, pozabim besedilo ali padem v zaodrju med ogrevanjem – kamere na mobilnih telefonih ujamejo vse te spomine in z veseljem jih delim na svojih družbenih omrežjih.

Si želiš več zasebnosti, ali te oboževalci lahko pocukajo za rokav, če se želijo slikati s tabo? Joj, to ni Amerika, z ohranjanjem zasebnosti nimam težav, v središču pozornosti pa se dobro znajdem. Nikoli mi ni odveč nameniti minutko časa oboževalcem in se z njimi fotografirati. Ob tem se zmeraj spomnim male Nike in veselja, ki sem ga občutila ob fotografiranju z mojimi takratnimi vzorniki. Seveda se zavedam tudi tega, da brez poslušalcev ne bi bila tukaj, kjer sem danes. Zelo aktivna si na Instagramu, kaj najraje objavljaš? Najljubši so mi storyji, ker oboževalcem najlepše prikažejo moj lifestyle, so pristni in ujamejo največ Nike. Snemam svojo družino, drobce iz vsakdana in seveda našo psičko Lili.

Na uho so nam prišle govorice, da imaš novega? S čim te je prevzel, kje sta se spoznala? Ja ja, verjetno imate v mislih moj Huawei nova 9, s katerim sem se spoznala na Dunaju, bila pa je ljubezen na prvi pogled in me zdaj zvesto spremlja na vsakem koraku. Takoj me je prevzel s svojim atraktivnim videzom, saj je v prelivajočih se modrih odtenkih. A seveda ne iščem samo lepe zunanjosti pomembna je tudi notranjost – poln je presenečenj. Snemanje s sprednjo in zadnjo kamero hkrati za ustvarjanje norih video vsebin, zmogljiva kamera, ki ujame trenutke na odru in za njim, baterija, ki se napolni v res kratkem času, zame je idealen partner za ustvarjanje vsebin na družbenih omrežjih. Kaj na njem pogledaš takoj, ko odpreš oči in preden greš spat? Tukaj nisem izvirna – budilka je nujno zlo vsakega jutra in večera. Katere so tri stvari, ki so vedno v tvoji torbici? Definitivno telefon, da sem na tekočem s svojim urnikom, v kontaktu z mojimi najdražjimi in seveda zmeraj pripravljena na fotko ali dve. Poleg pa še denarnica in beležka, če me ujame navdih in moram na hitro kaj zapisati.

