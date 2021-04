Nikar ne izgubljate užitka z neustreznim transportom!

Pri slednji točki boste morda potrebovali malo pomoči in kakšno svežo idejo. Če pogledamo skozi perspektivo zgoraj opisanih primerov, bi idealno rešitev prinesla opcija, ki jo lahko potegnemo »iz žepa« , no, prtljažnika, kadarkoli jo potrebujemo. Ki je zložljiva, udobna, praktična, pa hkrati skrbi, da se med njeno uporabo ne utrudimo, da smo varni v prometu in varovani pred nevšečnostmi na poti.

3. Razmislite, katera vozila bi lahko nadomestili in s katerimi alternativami . Kdaj in s kakšnimi omejitvami?

Svoj transport izberite z mislijo na užitek, funkcionalnost in udobje. Poglejmo, kje in kako lahko začnete.

Malo za šalo, malo zares. Navedena primera sta morda res malo pretirano slikovita, a nista daleč od realnosti. Želja po užitkov polnem svobodnem gibanju povezuje ljudi celega sveta. Vprašanje je le, ali zavedno transport načrtujemo z željo po pozitivni izkušnji ali pa ga razumemo le kot prehod od točke A do točke B. Ste torej za mirne živce in uživanje ali za stresno neučakanost?

Poglejmo še en primer. Komaj čakate prihajajoči vikend, za katerega obljubljajo sonce. Načrtujete izlet v hribe. Na eno izmed planin, do vznožja katere se odpeljete z avtom – in zapeljete ravno v sredino boja za maloštevilna parkirna mesta. Parkirate v bližini, le 20 minut peš hoda do vaše začetne izletniške točke. Vam je izbira vašega transporta dala spodbudo za uživanje v naravi?

Transport ni samo transport. Kako ga načrtujemo, močno vpliva na naš vsakdan, pa tudi na naše počutje. Poglejmo primer. Živite na obrobju mesta, delate v centru. Vsako jutro se v avto usedete z zavedanjem, da vas čakajo zastoji na vpadnicah, čakanje na semaforjih, iskanje prostega parkirnega mesta, preden pridete do pisarne. Stres, čakanje, nestrpnost. Si to želite od svojega transporta?

Na poti v službo vozniki iz zgornjega primera tako parkiramo v predmestju in iz prtljažnika vzamemo zložljivo električno kolo Memove™ ON . Zelo lahko, s kakovostnim aluminijastim ogrodjem ter inteligentnim sistemom upravljanja nas bo z enim polnjenjem pripeljalo do 40 km daleč. Po tem pa bomo snemljivo baterijo napolnili ter se podali novim dogodivščinam naproti. Ne bo nas skrbela možnost, da bi si na kolesu oblačila lahko umazali. Memove™ ON ima namesto verige namreč pogonsko gred, ki nas ne more umazati, pa tudi v primeru dežja po nas ne bo škropilo. Za slednje skrbi tudi integrirana oprema, kot so blatniki. In ja – izjemna oblikovna dovršenost kolesa bo odlično dopolnila našo stilsko podobo. Zato se z Memove™ ON dejansko lahko odpravimo kamorkoli, tudi na najpomembnejši sestanek (ali zmenek) našega življenja.

Do pisarne bomo premagovali vse vozne površine in se med vozili gibali varno. Lahkotno, kot to sicer počnemo s klasičnim kolesom, le da se ob tem ne bomo utrudili, izognili pa se bomo tudi vsem nevarnostim, ki jih v prometu prinašajo kakšne druge opcije urbanih električnih rešitev. Za to bosta poskrbela sistem avtomatiziranega zniževanja hitrosti, ko le-ta doseže 25 km/h, ter ob 10-stopinjskem nagibu voznika. Stabilnost, manevriranje in suverenost pa bodo enaki tistim na klasičnem kolesu.

Zmogljiv na vsaki poti

Kaj pa popotniki iz zgornjega primera? Na izlet bomo lahko krenili z vlakom, s seboj preprosto odnesli zloženi Memove™ ON (težak je namreč le 18,7kg), ter se po prihodu na železniško postajo povzpeli na električno kolo Memove™ ON in svobodno, brez prevelike zahtevnosti nadaljevali pot naprej do vznožja hriba. Ga varno zaklenili in peš osvojili želeni vrh. Z lahkoto bomo premagovali tudi 7% vzpone in s super lahkimi 20'' kolesi premagali vsakršne ovire.

Memove™ ON tudi za vašo mobilnost – preizkusite ga!

Memove™ ON je produkt podjetja Studio Moderna. Ustvarjen je za vse nas, ki ljubimo mobilnost brez meja, ki smo radi aktivni, v raziskovanju mobilno raznoliki in varni. Z nami je v vseh vremenskih razmerah, močan, vzdržljiv in preprost za uporabo. Lahkoten in udoben, primeren praktično za vse situacije. In trenutno na voljo po promocijski ceni!

V času od 22.4. do 10.5.2021 lahko Memove™ ON podrobneje spoznate. Testirate njegovo okretnost, lahkotnost, udobje ob sedenju. Že samo z izkazanim zanimanjem za kolo boste v omenjenem terminu sodelovali v nagradni igri za praktične nagrade. Vabljeni v prodajni salon Studio Dormeo v ljubljanskem BTCju in odkrijte užitek vašega transporta.