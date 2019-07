Vožnja v natikačih, bosih nog in petkah je nevarna

V Sloveniji bi policisti lahko vožnjo v neprimernem obuvalu obravnavali po 35. členu zakona o pravilih cestnega prometa, ki govori o prepovedi uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. Če bi policist ugotovil, da je zaradi neprimernega obuvala zmanjšana možnost obvladovanja vozila, bi voznika lahko oglobil s 120 evri, pojasnjujejo na spletni strani Avto-moto zveze Slovenije (AMZS).

"Izraz oprijem običajno omenjamo, ko govorimo o pnevmatikah. A za varno vožnjo je zelo pomemben tudi oprijem med voznikovo nogo in pedali za plin, zavoro in sklopko: v vsakem trenutku mora biti voznik namreč sposoben s svojo nogo hitro, čvrsto in zanesljivo pritisniti na ustrezen pedal. Če tega oprijema ni, lahko hitro pride do nesreče - še zlasti, če je treba z vso močjo in hitro pohoditi pedal za zavoro," opozarjajo na AMZS. Natikači, čevlji z visoko peto ali debelim podplatom ne morejo zagotoviti zanesljivega oprijema med nogo in pedali.

Dodali so, da iskanje in natikanje snetih natikačev v prostoru pod pedali močno odvrača voznikovo pozornost s ceste in zaradi nezmožnosti voznika, da se pravilno odzove na nenadno situacijo na cesti, lahko pride tudi do nesreče.