Niki Kunaver čuvaj za izjemni novinarski dosežek, Luku Kotniku pohvala

V kategoriji izstopajočih dosežkov je letos porota dala prednost posameznim avtorjem in avtoricam, ki so prepričali z izjemnimi zgodbami in razkritji. Porota je opazila in nagradila novinarko POP TV Niko Kunaver s čuvajem za izstopajoč novinarski dosežek.

Kot so pojasnili v obrazložitvi, so njena odmevna razkritja v vlogi varuha zakonitega, transparentnega, pravičnega in poštenega delovanja države in njenih podsistemov. Plod večmesečnega preiskovanja, analiziranja, prepričevanja sogovornikov, je zgodba o korupciji, ki je zarezala v same vrhove podjetja DARS. Kot prva je objavila, da je z nakupom sodne stavbe na Litijski očitno nekaj zelo narobe, razkrila je tudi način vodenja največje kulturne institucije v državi, Cankarjevega doma. "Je vešča podatkovnega novinarstva in zgodbo temeljito preveri pri vseh dostopnih uradnih virih. Pozorno posluša različne vire, da informacije sestavi v verodostojno, preiskovalno novinarsko zgodbo," je zapisala porota.