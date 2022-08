'Nikoli ne bom pozabil štirih obrazov, ki so mi skušali vročiti aneks o premestitvi'

Sam vem, da nikoli nisem storil ničesar nezakonitega in da so očitki iz te ovadbe, vsaj kolikor je bilo razvidno iz strani, ki so bile javno objavljene na enem izmed novičarskih portalov, za lase privlečene in ne držijo. Predvidevam, da je to pokazalo tudi zbiranje obvestil. S samim postopkom in ugotovitvami nisem seznanjen. Mislim, da je pravi naslov za vaše vprašanje Evropsko javno tožilstvo.

Svoje delo sem v vseh službah in na vseh položajih, vedno opravljal zakonito, strokovno, transparentno in po svojih najboljših močeh. Delo na UPPD ni bilo nobena izjema. Ne vem, kaj naj bi moji nekdanji sodelavci na UPPD odkrili, saj je bil zadevni postopek voden transparentno in zakonito. Osebno nisem pisal nobenega listka, s katerim bi dajal navodila kdo mora biti izbran na kakršnemkoli javnem razpisu. Kolikor mi je znano, je to pisala oseba, ki je še vedno zaposlena na UPPD za osebo, ki je prav tako še vedno zaposlena na UPPD.

Glede na to, da vas je prvi mož slovenske Policije Boštjan Lindav pooblastil za vodenje NPU, ob nastopu funkcije pa je v pogovoru za našo spletno stran dejal, da bo preveril vse okoliščine te preiskave in vas imenoval, če ne bo nobenih zadržkov za to, predvidevam, da zadržkov ni več. V medijih pa smo lahko na drugi strani brali, da naj bi vas izdal vaš rokopis na dokumentih glede javnega razpisa, kjer naj bi zapisali, da naj posel dobi zasebno podjetje. To naj bi odkrili vaši nekdanji sodelavci na UPPD. Kaj je bilo torej s tem rokopisom? Je bil ponarejen ali se za tem pisanjem skriva druga oseba?

Ko sem bil zaposlen na UPPD se z analizo sumljivih transakcij oz. s preiskovanjem teh transakcij, nikoli nisem ukvarjal. Vseskozi sem se ukvarjal s preventivo. Gre za pripravo zakonodaje, za prenos EU direktiv v slovenski pravni red, dajanje pojasnil zavezancem in pisanjem mnenj, itd... Tisti, ki smo delali v Sektorju za preventivo, nismo imeli vpogleda v konkretne zadeve, ki so jih obravnavali sodelavci iz sektorja, ki je tovrstne transakcije analiziral oziroma preiskoval, kot sami pravite. Z delom na UPPD sem pričel aprila 2007, direktor sem postal februarja 2013 (in imenovala me je Janševa vlada), z delom na NPU pa sem pričel junija 2019. To domnevno pranje naj bi se dogajalo v letih 2009 in 2010.

Tega seznama torej nisem napisal jaz, ni bil namenjen favoriziranju kogarkoli, moja pisava in pisava na zadevnem listku pa sta tako različni, da je to očitno že s prostim očesom. In v resnici ne vem ali je pisec ovadbe namerno spregledal vsa ta dejstva ali jih je namerno zamolčal ali pa jih niti ni preveril, pri čemer gre po mojem mnenju za v nebo vpijočo šlamparijo, če ne kaj hujšega. Niti ne vem katera izmed teh možnosti je slabša. Mogoče bi bilo na mestu nekoč, ko bo evropsko javno tožilstvo sprejelo svojo odločitev, ta listek tudi objaviti in podrobno pojasniti za kaj gre.

Kasneje, torej ko sem bil že direktor Urada za preprečevanje pranja denarja, se je ustanovila celo posebna specializirana preiskovalna skupina, v katero so bili vključeni strokovnjaki iz različnih državnih organov, njeno delo pa je usmerjal državni tožilec. Že pogled na letnice pove, da za transakcije v začetni fazi niti nisem mogel vedeti in da nikoli niti nisem bil v funkciji in na položaju, ko bi lahko kakorkoli vplival na analizo sumljivih transakcij ali na samo preiskavo zadeve na Policiji. Tudi, ko sem bil junija 2019 imenovan za direktorja NPU, je NPU s to preiskavo že zaključil. Čemu so namenjeni neosnovani očitki na moj račun pa vejo samo tisti, ki jih izrekajo.

Kakšni pa so vaši načrti za NPU? Kaj so prioritete? Katerim preiskavam se boste posvetili?

NPU je bil ustanovljen kot specializirana enota na državni ravni z namenom odkrivanja in preiskovanja najtežjih oblik gospodarske in organizirane kriminalitete, kjer so potrebna posebna znanja in drugačen pristop pri njihovi obravnavi. Mnenja sem, da mora biti NPU operativna enota na državni ravni, ki se hitro in učinkovito odziva na vse izzive, ki jih preiskava najtežjih oblik kriminalitete postavlja pred kriminaliste. Temu primerne so tudi prioritete: preiskava najtežjih oblik organizirane kriminalitete, obravnava koruptivnih kaznivih dejanj, gospodarskih kaznivih dejanj, ki generirajo

veliko protipravno premoženjsko korist, kaznivih dejanj na škodo proračuna in na škodo EU sredstev... Torej gre za kazniva dejanja, ki so izjemno škodljiva, ki se zažirajo v družbeno tkivo, če lahko tako rečem in imajo uničujoč vpliv na ekonomsko substrat države in ljudi, pa čeprav se tega ne občuti takoj. To so hkrati preiskave, ki se jim bomo intenzivno posvetili.



Kaj pa kadrovska zasedba? Sledijo kakšne kadrovske rošade, glede na to, da je bilo veliko govora o političnih zaposlitvah na NPU, premeščanju neustreznih kadrov v ta urad in podobno?

Na NPU so zaposleni tako kriminalisti s 15 in več leti delovne dobe v Policiji, kot zunanji strokovnjaki, ki so kariero najprej gradili zunaj policijskih vrst, delo na NPU pa jim predstavlja izziv. Vsa sistemizirana delovna mesta še niso zapolnjena, na NPU pa konstantno iščemo strokovnjake različnih profilov, ki bi v tem boju zoper najhujše oblike kriminalitete prinesli neko dodano vrednost. Vsaj jaz sem vedno iskal in iščem strokovnjake z znanjem, ki imajo delovne navade in jim poklic kriminalista predstavlja poslanstvo in ne običajne službe. Ki se želijo dodatno izobraževati in so pri svojem delu učinkoviti. Iz tega razloga so mi trditve o političnem kadrovanju tuje. Tudi kadrovskih rošad ne načrtujem. Obstaja pa verjetnost, da bo prišlo do neke vrste "naravnega osipa". Za doseganje svojih ciljev moramo spremeniti način dela. Povsem očitno je, da je sedanji način dela neučinkovit. To sem spoznal že tri leta nazaj ob svojem prihodu na NPU, po dodatnih dveh letih v Tacnu pa sem v to še bolj prepričan.