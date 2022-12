'Nikoli ne bom sprejela, da sem ubila svojega prijatelja'

Kot pravi 28-letnica, se je njeno življenje takrat v trenutku obrnilo na glavo. Pa ne le njeno, ampak tudi življenje njene družine in družine pokojnega, je pojasnila.

"S prijatelji smo se odpravili na naš vikend nedaleč od doma, zakurili smo ogenj in popivali," se tistega usodnega aprila 2020 spominja sogovornica.

S prijatelji so imeli s seboj dva platoja piva, a koliko je sama spila, se ne spominja. Ker se je nesreča zgodila v času koronskih omejitev, ki so vključevale tudi omejitev gibanja, se je 28-letnica okoli polnoči odločila, da gre domov.

"Takrat sta dva prijatelja prišla za menoj in sedla na 'havbo' avtomobila. Jaz sem naprej peljala, a nisem še prevozila kilometra, ko sem trčila v ograjo," je povedala. Njena prijateljica se je v nesreči hudo poškodovala, njen najboljši prijatelj, star le 25 let, pa je v bolnišnici umrl.

"Midva sva odraščala skupaj, v istem bloku živela, tudi družini sta se poznali. Po nesreči sem imela ves čas v glavi, da bi se najraje kar ubila. Ne samo svoje, tudi ostala življenja sem uničila, mojega najboljšega prijatelja več ni," je naprej opisala dogodke.

28-letnica je povedala, da ji brez podpore bližnjih ne bi uspelo. Pestili so jo občutki krivde, ki so bili prehudi, in spremljalo jo je obsojanje okolice. Po nesreči se je povzročiteljica nesreče soočila tudi s prijateljevo mamo. Ta je bila sicer razumevajoča, a vseeno je bilo njuno srečanje mučno.

Povzročiteljica nesreče in mama preminulega sicer ostajata v stikih. "Ampak nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Nagonsko, ko pridem k njej, iščem njegovo prisotnost," je povedala.

28-letnica, ki si želi, da bi zavrtela čas nazaj, na Igu prestaja skoraj triinpolletno zaporno kazen, dobila je tudi enoletno prepoved vožnje.

"Človek nikoli ne pomisli, do česa lahko pride. Imela sem v glavi, da se meni kaj takega ne more zgoditi. Zdaj želim ozavestiti mlade – na srce jim polagam – naj ne pijejo, ko vozijo. Tu ne gre samo za eno osebo, ampak tudi za prijatelje, družino, sodelavce, celo skupnost ljudi, ki lahko nastradajo zaradi ene same sebične osebe, ki je šla 'nažgana' v avto," je zaključila povzročiteljica nesreče.

Vesna Kopač, vodja oddelka za vzgojo v Zavodu za prestajanje zaporne kazni na Igu, pa je povedala, da si želi, da se "treznost uveljavi kot trend".

"Želim si tudi, da bi se treznost na cesti, pa to v najširšem pomenu besede – treznost v smislu alkohola, drog in telefona – uveljavila med mladimi kot trend," je povedala.

Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa pa je opozorila, naj posamezniki v primeru, ko vedo, da bodo odšli na zabavo, na kateri se bo pil alkohol, vnaprej načrtujejo, kako bodo prišli domov.

"Ni tabu poklicati taksi ali pa herojev v pižami," je bila še jasna Kopačeva.

Do začetka decembra so pijani vozniki povzročili več kot 1400 prometnih nesreč, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani.