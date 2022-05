Nikoli ne boste verjeli, koliko let bo dopolnila Ana Klašnja

Ste se kdaj spraševali, kako svoj brezhiben videz ohranja vedno dobro razpoložena in urejena baletna plesalka Ana Klašnja ? Marsikdo ne ve, da bo lepotica letošnje leto dopolnila že 43 let.

Gubice bodo morale še malo počakati

Ana nam je razkrila, da jo je v zadnjem času najbolj navdušila krema proti gubicam Lux-Factor, ki prodira pod povrhnjico in v globljih plasteh hidrira kožo od znotraj navzven, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice ter kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi: »Imam izredno občutljivo kožo in vedno sem le s težavo našla negovalne izdelke, ki moje kože ne bi še bolj razdražili. Ko sem začela uporabljati naravno kremo za obraz Lux-Factor 4D HYALURON, sem prenehala preizkušati druge, saj izredno blagodejno vpliva na moje težave. Zaradi narave dela sem pogosto močno naličena, ličila pa znajo kožo precej razdražiti. Kremo 4D HYALURON hitro nanesem, se lepo razmaže in hitro vpije, moja koža pa je po njej gladka in tudi pri 43. še vedno čvrsta, elastična ter sijoča.«

Ultra dolge naravne trepalnice