"Ne vem, če poznam boljši občutek, kot je tisti, ko nekoga rešiš," je pred začetkom letošnjega lavinskega seminarja pripovedoval Borut Modic iz društva Dream Team SAR dog training. In nadaljeval: "In nikoli ne pozabiš trenutkov, ko svojcem poveš, da je njihov pogrešani družinski član najden. Živ in zdrav. In za veliko takšnih trenutkov so zaslužni prav reševalni psi."

A da se pes nauči reševanja, traja leta. Terja potrpežljivost in vztrajno delo. In dobre rezultate prinašajo zgolj redni treningi. Kakršen poteka te dni na Pokljuki. Mednarodnega srečanja se letos udeležujejo vodniki iz sosednjih Hrvaške, Italije in Avstrije ter nizozemski in slovenski člani. "Še lani smo se v Slovenijo zgrnili z vseh koncev in krajev," pove Modic. Letošnje razmere pa so že skoraj pokopale upanje, da seminar bo. In vendar, kljub koroni, nesreče ne počivajo in razmere terjajo konstantno usposabljanj psov. "Nenadomestljivi so v iskalnih akcijah. Če bi se jih dalo, bi jih ljudje zagotovo že zdavnaj zamenjali, saj je z usposabljanjem psa za iskanje resnično ogromno dela. In vendar ne s sondiranjem, ne s kakršnimkoli drugim načinom iskanja nismo tako efektivni kot prav z iskanjem s psi," še doda Modic.