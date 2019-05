Od zunanjega ministrstva je prejel 250 tisočakov. Skoraj milijon več pa je med letoma 2003 in 2016 z državo zaslužilo še njegovo podjetje. Pogačnik danes živi v vili na Hrvaškem in pravi, da je arbitražna razsodba za Slovenijo slaba.

"Nikoli pa nisem in ne bi mogel delati za hrvaško vlado," v odzivu na govorice pravi Pogačnik. V Opatiji živi preprosto zato, ker obožuje morje.

V Opatiji je sicer naprodaj kar nekaj vil, in če si boste zaželeli takšno z bazenom in teraso, boste zanjo odšteli med dvema in tremi milijoni evrov. Denar za svojo naj bi Pogačnik zaslužil s svojimi svetovanji.

S Hrvati vseeno deli mnenje, da je Arbitraža mrtva. "Če se z arbitražo ne stirnjam, še ne pomeni, da sem se prodal," opozarja Pogačnik, ki je govorice ocenil za zavistne. Kot na sovražnega agenta naj bi nanj gledali tudi Hrvati: "In razmišljajo, kaj za vraga nekdo, ki se je doslej pogajal za slovensko stran, počne na Hrvaškem."

Pravnik sicer napoveduje vrnitev v Slovenijo. Meni, da doma primanjkuje stroke njegovega kova.