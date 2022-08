Nikoli več vložkov ali tamponov? Je to mogoče?

Menstrualna kri edina kri, ki se pojavlja naravno in redno, je ne povzročajo poškodbe ali travme, in je posledica normalnega fiziološkega delovanja telesa. Kljub temu je to najbolj skrita kri, ki se je neupravičeno drži stigma nečistosti in o kateri se v javnosti ne želi govoriti. Celo v reklamah in izobraževalnih posnetkih uporabljajo modre nadomestke, da bi bila videti čistejša. Znamka Modibodi je namenjena vsem, ki se zavedajo naravnosti fizioloških procesov in se zaradi njih ne želijo odreči vsakodnevnim aktivnostim in udobju.

Misli globalno, deluj lokalno.

Ženska ima v svojem življenju približno 500 menstruacij, med katerimi porabi 15.000 vložkov ali tamponov oziroma drugih izdelkov za enkratno uporabo. Vložek se razgrajuje več kot 500 let, klasični tampon pa vsaj 400 let. Plastika v teh izdelkih trajno prehaja v okolje in danes mikroplastiko najdemo tudi v ribah v arktičnih oceanih, v pitni vodi in naši prehrani. Tamponi in vložki, ki jih ženska uporabi v enem letu, imajo ogljični odtis 5 kilogramov CO2. Ocenjujejo, da samo v Sloveniji ženske letno zavržejo 80 milijonov vložkov in 50 milijonov tamponov, za kar porabijo več kot 100 evrov. Vsako leto.

Pralno perilo

Pralno perilo predstavlja najudobnejše trajnostne izdelke, ki jih po uporabi ne zavržemo. Menstrualne skodelice so bile doslej edini trajnostni izdelek za menstruacijo, a marsikateremu dekletu ali ženski niso ustrezale. Revolucionarni izum so menstrualne hlačke, ki so udobnejše, bolj higienične in omogočajo širši nabor uporabe. Ne le za menstruacijo, uporabijo jo lahko tudi pri čišči, izcedkih, inkontinenci ali le pri močnem potenju. Udobje je enako, zaščita popolna.