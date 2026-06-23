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Vpisovati začeli že ob polnoči, do 7. ure so bile kvote zapolnjene

Šentjur, 23. 06. 2026 10.00 pred 3 minutami 4 min branja 14

Avtor:
Maja Pavlin
Zdravstveni dom Šentjur

Prizorov dolgih vrst čakajočih na vpis k novi zdravnici tokrat pred ZD Šentjur ni bilo videti. Da bi se izognili dolgim vrstam pred ustanovo in čakanju pacientov na vročini, so z vpisom v zdravstvenem domu začeli že ob polnoči, kvota pa je bila tako zapolnjena že do 7. ure zjutraj. In čeprav so bili številni hvaležni, da jim na vpis ni bilo treba čakati več ur, pa vsi nočnega vpisa niso podprli. "Prišel sem malo po 7. uri zjutraj, a so mi na vratih sporočili, da je vpis zaključen. Da so z vpisom začeli že ob polnoči, nas ni obvestil nihče," nam je dejal eden od čakajočih na vpis.

"Obveščamo vas, da bo v prihodnjem tednu v ZD Šentjur pričela z delom nova zdravnica Tanja Šeligo Drame, dr. med., specialistka družinske medicine. Vpis bo potekal od torka, 23. 6. 2026, dalje v prostorih ZD Šentjur." S temi besedami so na spletni strani Zdravstvenega doma Šentjur minuli teden obveščali o vpisu pacientov pri novi zdravnici.

Opozorili so, da bo vpis omejen, v primeru da bi povpraševanje presegalo kapacitete vpisa, pa da bodo vsem polnoletnim pacientom, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, omogočili vpis v ambulanti za neopredeljene.

Danes zjutraj pa na spletni strani novo obvestilo, ki sporoča, da je kvota za vpis v ambulanto Šeligo Dramejeve že izpolnjena ter da vpis tako ni več mogoč.

Tako je izgledala vrsta pred ZD Sežana
Tako je izgledala vrsta pred ZD Sežana
FOTO: Jana Fryč

Ure začetka opredeljevanja niso sporočili, zdravstveni dom pa se uradno odpre ob 7. uri zjutraj. A številni so, kot je že v navadi ob vpisih novih pacientov, pred vrata ustanove prišli že pozno zvečer, zato so se v ZD odločili, da z vpisom pričnejo že ponoči.

Da bi se izognili dolgim vrstam in čakanju na vročini

"Začeli so kmalu po polnoči, približno dve uri in pol po tem, ko se je pred vrati začela nabirati vrsta," nam je povedala direktorica javnega zavoda Irena Bohorč Gazvoda. Za to potezo so se odločili prav zaradi izkušenj drugih zdravstvenih zavodov, ker so se želeli izogniti večurnemu čakanju pacientov, pa tudi zaradi trenutnih vremenskih razmer. "Da bi preprečili dolgotrajno čakanje dopoldan ali celo popoldan v vročini," nam je povedala.

Predhodno so pridobili tudi pozitivno mnenje ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, osebje pa je bilo pripravljeno na takšno odločitev zavoda.

Direktorica je priznala, da o nočnem vpisu predhodno pacientov niso obveščali, a je ob tem izpostavila, da ure začetka vpisa niso naznanjali, temveč so sporočili le datum začetka vpisa. "V prvih dveh urah po začetku smo vpisali okoli 300 oseb, nato pa do 7. ure zjutraj še dobrih 350 pacientov." S tem je bila kvota po njenih besedah presežena, zato so na spletu tudi sporočili, da je vpis zaključen.

Po njenih besedah je bil odziv pacientov ponoči pozitiven, saj niso rabili čakati na vpis. Ob tem pa je Bohorč Gazvodova poudarila še, da niso s tem postopkom nikomur odvzeli mesta pri zdravnici: "Četudi bi z vpisom pričeli ob 7. uri zjutraj, bi najprej vpisali tiste, ki so v čakalno vrsto prišli prvi. Razlika bi bila le v tem, da bi pacienti čakali več ur, preden bi jim sporočili, da je vpis zaključen."

Tisti, ki so prišli po 7. uri, ostali pred vrati

A vsi z nočnim vpisom kljub temu niso bili zadovoljni. Ob 7. uri zjutraj je namreč pred zdravstveni dom prišlo več pacientov, ki so upali na vpis k novi zdravnici, a tam naleteli na hladen tuš. Gospod, ki je pred zavod prišel okoli 7.30, nam je povedal, da so ga na vratih odslovili z besedami, da je vpis zaključen.

Pred ZD Šentjur
Pred ZD Šentjur
FOTO: Bralec

"Brez kakršnega koli sporočila, so z vpisom začeli že ob polnoči," nam je povedal sogovornik, ki je sicer po vztrajnem prepričevanju vseeno uspel doseči, da so v zdravstvenem domu vpisali tudi njega in okoli 30 drugih čakajočih.

A kasneje so prihajali tudi drugi. "Videl sem ljudi na berglah, invalide, ki so si želeli zagotoviti zdravnika, vendar do njega niso prišli," je dejal.

Možnost vpisa v ambulanti za neopredeljene

Šeligo Dramejeva bo sicer v zdravstvenem domu delala dva dni v tednu - ob ponedeljkih in sredah v dopoldanskem času. Po besedah direktorice zavoda nova zdravnica prihaja iz sosednjega zdravstvenega doma, zaradi česar se je pri njih vpisalo tudi več tamkajšnjih pacientov, ki želijo ostati pri njej.

Dodala je, da sta se v začetku februarja v ZD Šentjur upokojila dva zdravnika, pri čemer je eden povsem prenehal z delom, drugi pa še vedno dela v omejenem obsegu dela.

Ocenjuje sicer, da je v občini še med 2000 in 3000 oseb brez osebnega zdravnika. Slednjim sporoča, da imajo še vedno možnost vpisa v t. i. ambulanti za neopredeljene paciente.

ZD Šentjur vpis pacientov nova zdravnica zdravstvo

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KOMENTARJI14

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Zoky Spoky
23. 06. 2026 10.44
Se spomnite tistih iz stranke SD, ki so pred prejšnjimi volitvami skakali naokoli s tablami: v 30 dneh do specialista ?
Odgovori
0 0
NeXadileC
23. 06. 2026 10.42
Ta narod si dovoli, da z njim počno, kar čejo. Sprašujem se, kdo dejansko drži to državo nad gladino?
Odgovori
0 0
NeXadileC
23. 06. 2026 10.40
I....i
Odgovori
0 0
JanezOrban
23. 06. 2026 10.40
Bo Janez vse uredil,brez skrbi tako kot je do zdaj že 3 krat
Odgovori
+3
3 0
MasteRbee
23. 06. 2026 10.40
Po golobje.
Odgovori
-1
0 1
Pajo_36
23. 06. 2026 10.36
Jaaa, a de vzameš vse une mapce, pa jih pač prepišeš drugam, to pa ne gre al kako? Mega folka z meneđerskimi faksi, organizacijami in ne vem kaj še vse, a osnove ne znate.
Odgovori
+0
1 1
Hud Robin
23. 06. 2026 10.33
Genialno res. Ponoči ko je tema, se vrste ne vidi, torej je ni. Torej vpis ponoči, pa ne bo več čakalnih vrst.
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+0
1 1
Masturbator
23. 06. 2026 10.32
Slabse kot v Afriki!!!!
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+2
3 1
Aijn Prenn
23. 06. 2026 10.34
Pol te pa dohtar vpraša "Ovaj, kako se ovo kaže na Slovenski?" ;-))
Odgovori
+2
2 0
Aijn Prenn
23. 06. 2026 10.31
Dr. Urška in dr. Janez bosta to uredila, bo konec čakalnih vrst.
Odgovori
+1
2 1
Aijn Prenn
23. 06. 2026 10.32
Pa res, Urška bi lahko bila zdravstvena ministrica, a se noben ni spomnil tega??
Odgovori
+0
1 1
galeon
23. 06. 2026 10.29
Še večja neumnost zdaj ko je burek na čelu.
Odgovori
+0
3 3
kakorkoliže
23. 06. 2026 10.28
Banda politikantska, kam nas je pripeljala. V nekih drugih časih bi jih poslali najmanj na goli otok.
Odgovori
+3
5 2
galeon
23. 06. 2026 10.36
Ja a hkrati ne pozabi, da je ta isti narod, ki zdaj čaka, to hotel.
Odgovori
-1
0 1
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