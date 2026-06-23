Vpisovati začeli že ob polnoči, do 7. ure so bile kvote zapolnjene

"Obveščamo vas, da bo v prihodnjem tednu v ZD Šentjur pričela z delom nova zdravnica Tanja Šeligo Drame, dr. med., specialistka družinske medicine. Vpis bo potekal od torka, 23. 6. 2026, dalje v prostorih ZD Šentjur." S temi besedami so na spletni strani Zdravstvenega doma Šentjur minuli teden obveščali o vpisu pacientov pri novi zdravnici. Opozorili so, da bo vpis omejen, v primeru da bi povpraševanje presegalo kapacitete vpisa, pa da bodo vsem polnoletnim pacientom, ki nimajo izbranega osebnega zdravnika, omogočili vpis v ambulanti za neopredeljene. Danes zjutraj pa na spletni strani novo obvestilo, ki sporoča, da je kvota za vpis v ambulanto Šeligo Dramejeve že izpolnjena ter da vpis tako ni več mogoč.

Tako je izgledala vrsta pred ZD Sežana FOTO: Jana Fryč

Ure začetka opredeljevanja niso sporočili, zdravstveni dom pa se uradno odpre ob 7. uri zjutraj. A številni so, kot je že v navadi ob vpisih novih pacientov, pred vrata ustanove prišli že pozno zvečer, zato so se v ZD odločili, da z vpisom pričnejo že ponoči.

Da bi se izognili dolgim vrstam in čakanju na vročini

"Začeli so kmalu po polnoči, približno dve uri in pol po tem, ko se je pred vrati začela nabirati vrsta," nam je povedala direktorica javnega zavoda Irena Bohorč Gazvoda. Za to potezo so se odločili prav zaradi izkušenj drugih zdravstvenih zavodov, ker so se želeli izogniti večurnemu čakanju pacientov, pa tudi zaradi trenutnih vremenskih razmer. "Da bi preprečili dolgotrajno čakanje dopoldan ali celo popoldan v vročini," nam je povedala. Predhodno so pridobili tudi pozitivno mnenje ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, osebje pa je bilo pripravljeno na takšno odločitev zavoda. Direktorica je priznala, da o nočnem vpisu predhodno pacientov niso obveščali, a je ob tem izpostavila, da ure začetka vpisa niso naznanjali, temveč so sporočili le datum začetka vpisa. "V prvih dveh urah po začetku smo vpisali okoli 300 oseb, nato pa do 7. ure zjutraj še dobrih 350 pacientov." S tem je bila kvota po njenih besedah presežena, zato so na spletu tudi sporočili, da je vpis zaključen. Po njenih besedah je bil odziv pacientov ponoči pozitiven, saj niso rabili čakati na vpis. Ob tem pa je Bohorč Gazvodova poudarila še, da niso s tem postopkom nikomur odvzeli mesta pri zdravnici: "Četudi bi z vpisom pričeli ob 7. uri zjutraj, bi najprej vpisali tiste, ki so v čakalno vrsto prišli prvi. Razlika bi bila le v tem, da bi pacienti čakali več ur, preden bi jim sporočili, da je vpis zaključen."

Tisti, ki so prišli po 7. uri, ostali pred vrati

A vsi z nočnim vpisom kljub temu niso bili zadovoljni. Ob 7. uri zjutraj je namreč pred zdravstveni dom prišlo več pacientov, ki so upali na vpis k novi zdravnici, a tam naleteli na hladen tuš. Gospod, ki je pred zavod prišel okoli 7.30, nam je povedal, da so ga na vratih odslovili z besedami, da je vpis zaključen.

Pred ZD Šentjur FOTO: Bralec

"Brez kakršnega koli sporočila, so z vpisom začeli že ob polnoči," nam je povedal sogovornik, ki je sicer po vztrajnem prepričevanju vseeno uspel doseči, da so v zdravstvenem domu vpisali tudi njega in okoli 30 drugih čakajočih. A kasneje so prihajali tudi drugi. "Videl sem ljudi na berglah, invalide, ki so si želeli zagotoviti zdravnika, vendar do njega niso prišli," je dejal.

Možnost vpisa v ambulanti za neopredeljene