Nikotin, alkohol in kanabis med najbolj razširjenimi drogami v izobraževalnih ustanovah

Raziskovalci z Instituta Jožef Stefan so na območju sedmih občin v vzorcih odpadnih voda slovenskih osnovnih in srednjih šol ter visokošolskih institucij določali prenovne produkte dovoljenih drog, zdravil, ki se zlorabljajo, in prepovedanih drog. Rezultati so pokazali, da so najbolj razširjene droge nikotin, alkohol in kanabis. Izkazalo se je, da na razširjenost vpliva predvsem stopnja izobraževanja.

icon-expand Dr. Ester Heath, vodja raziskave. FOTO: Institut Jožef Stefan

Raziskavo so izvedli raziskovalci skupine za organsko analizo Odseka za znanosti o okolju Instituta Jožef Stefan pod vodstvom dr. Ester Heath. Z uporabo analize odpadnih vod so raziskovalci preučili razširjenost uporabe dovoljenih drog (nikotina/tobaka in alkohola), zdravil, ki se zlorabljajo (morfin, kodein in metadon), ter prepovedanih drog (kanabis, kokain, amfetamin, metamfetamin, ekstazi in heroin) v slovenskih izobraževalnih institucijah. V raziskavo so vključili 44 izobraževalnih institucij, ki ponujajo različno stopnjo izobraževanja (19 osnovnih šol, 10 srednjih šol, 9 visokošolskih izobraževalnih ustanov in 6 izobraževalnih ustanov, ki ponujajo srednješolsko in višjo izobrazbo). Preučevane izobraževalne ustanove so izbrali tako v urbanih kot neurbanih območjih v sedmih slovenskih občinah iz šestih statističnih regij. Rezultate o razširjenosti drog so primerjali glede na stopnjo izobraževanja, geografsko lego in urbanizacijo, preverili pa so tudi ujemanje z rezultati epidemioloških študij.

Epidemiologija odpadnih vod je pristop, ki temelji na kemijski analizi odpadne vode na vsebnost posameznih drog oz. njihovih presnovnih produktov, t. i. biomarkerjev, s katero lahko ocenimo uporabo drog v ciljni populaciji.

icon-expand V raziskavo je bilo vključenih 44 izobraževalnih ustanov. FOTO: Institut Jožef Stefan

Med najbolj razširjenimi drogami nikotin, alkohol in kanabis Rezultate analize odpadnih vod so predstavili s pogostostjo pojavljanja biomarkerjev drog v vzorcih izobraževalnih ustanov. Rezultati kažejo na prisotnost drog, ki niso bile nujno zaužite v izobraževalnih institucijah zaradi daljših časov izločanja presnovnih produktov drog v urinu. Poleg tega šolsko okolje zajema poleg šolarjev, dijakov in študentov tudi učiteljski zbor, podporno osebje in obiskovalce, ki lahko tudi prispevajo k pojavnosti določenih biomarkerjev v odpadnih vodah. Kot so ugotovili, so bile nikotin, alkohol in kanabis najbolj razširjene droge, pri čemer je bila razširjenost alkohola in kanabisa kljub različni dostopnosti primerljiva. Med zdravili, ki se zlorabljajo, so bili določeni biomarkerji morfina in kodeina, biomarkerji metadona pa so bili pod mejo detekcije. Med stimulansi je bil najbolj razširjen kokain.

Izsledki raziskave so bili objavljeni v reviji Science of the Total Environment.