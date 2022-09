'Nimam srca pogledati ljudem v oči in reči, da sem zapravil dve milijardi'

Kot vse kaže, Slovenija odstopa od nakupa 45 boxerjev, ki je težak 281 milijonov evrov. A kaj to pomeni za pogodbene kazni? Nas davkoplačevalce res lahko doletijo, in to v višini 70 milijonov evrov? Kdo se igra z denarjem državljanov in kdo z varnostjo v luči aktualnih razmer zaostrovanja rusko-ukrajinskega konflikta?

V studiu 24UR ZVEČER sta mnenji glede odstopa od pogodbe za nakup boxerjev soočila obrambni minister Marjan Šarec in njegov predhodnik Matej Tonin. V javnosti se pojavljajo vprašanja, kdo je odgovoren za pogodbene penale, ki naj bi znašali 70 milijonov evrov. Gre za breme, ki ga bodo na plečih nosili davkoplačevalci. Šarec meni, da bi bila "stvar politične higiene," če bi nekdanji minister upošteval prošnjo sedanjega predsednika vlade, naj te pogodbe ne podpiše, kar je potem vseeno storil v zadnjih izdihljajih tedanje vlade. "Kar se tiče pogodbe, gre za znesek brez DDV, kar pomeni, da je še višji. Drugo dejstvo pa je, da imamo v hiši več računov. Operativne in administrativne stroške v višini približno dveh milijonov ter razvojne stroške, ki jih moramo plačati drugi državi. Ti pa znašajo sedem milijonov." Na drugi strani Tonin meni, da bi bilo državotvorno, če Levica in LMŠ ne bi bivše vlade "konstantno blokirala pri vseh naporih, da izboljšamo našo obrambno pripravljenost. Če ne bi bilo trikov z referendumi in podobno, bi že danes imeli boxerje," pravi nekdanji obrambni minister in dodaja, da je zgolj nadaljeval, kar je leta 2017 zastavila takratna ministrica Andreja Katič. "Naša vlada ni sprejemala kompromisov pri varnosti vojakov." Tonin je poudaril, da imajo boxerji višjo stopnjo zaščite kot poljski rosomaki in patrie.

Šarec je spomnil, da je Tonin v času ministrovanja podpisal sklep, da se gre preveriti oklepnike na Poljsko. "Pa se to ni naredilo, ker se je preferiralo samo enega ponudnika." Kar se tiče zaščite, pravi Šarec, imamo Nato standarde, ki jim bodo sledili pri vsaki nabavi opreme. Šarec je na Toninov očitek, da je nova vlada SV vzela hrbtenico z odpovedjo nakupa boxerjev, dejal, da so hrbtenica vojske ljudje, da pa ima ob tem vojska velike kadrovske probleme. "Res je, začelo se je leta 2017, vendar je vlada pod mojim vodstvom ustavila ta nakup iz istih razlogov kot sedanja vlada. Treba je jasno povedati, da naročenih 45 boxerjev še zdaleč ne zadovoljuje kriterijem, saj to ni niti osnova za en bataljon. Če bi želeli vzpostaviti srednjo bataljonsko bojno skupino in srednji izvidniški bataljon, bi nas to po planu, ki ga je naredila prejšnja vlada, stalo dve milijardi evrov. To je ugotovila revizija. Skupaj bi po načrtu prejšnje vlade potrebovali 136 vozil, mi pa trdimo, da se to da narediti z manj vozili." Šarec je povedal, da je vlada sklenila, da je potrebno pri celotnem nakupu prihraniti 400 milijonov evrov. "Nimam srca pogledati ljudem v oči in reči, da sem zapravil dve milijardi."

Tonin je zavrnil je navedbe, da bi posel na koncu stal dve milijardi evrov. "Ne vem, o katerih dveh milijardah gospod Šarec govori. Podpisal sem pogodbo za 281 milijonov evrov. In ni mi jasno, kako bi pri 281 milijonih privarčevali 400 milijonov evrov, kot govori vlada. Gospoda Šarca vabim, da prebere revizijsko poročilo, v katerem piše, da so bili v samem postopku preigrani štirje scenariji za štiri vozila – finsko, ameriško, poljsko in nemško. Iz znanih razlogov, da podpremo evropsko in slovensko obrambno industrijo, je bila odločitev za boxerje relativno enostavna in preprosta. Boxerje uporabljajo štiri države, na drugi strani rosomake uporabljata zgolj Poljska in še ena arabska država. To so zastarela vozila prejšnje generacije in zelo bi bil razočaran, če bo nova oblast varčevala na varnosti vojakov."