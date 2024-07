'Nimamo čarobne paličice, a nikogar ne bomo pustili na cedilu'

Kot je Šefic ocenil ob obletnici vodne ujme, ki je v začetku lanskega avgusta opustošila velik del države, so v letu dni s sodelavci opravili veliko dela pri odpravi in sanaciji njenih posledic. "Nimamo čarobne paličice, lahko pa zagotovim, da bomo angažirali vse institucije zato, da pomagamo. Nikogar ne bomo pustili na cedilu," je poudaril Šefic.

Kot je dejal, sprejema in razume tudi kritike, da pri določanju objektov, ki so zaradi ogrožanja življenja in zdravja ljudi predvideni za odstranitev, postopki tečejo prepočasi. "Žal se je izkazalo, da je bilo predvsem na strokovni ravni potrebnega več časa. Ker so bile obstoječe strokovne podlage slabe in neustrezne, je bilo treba opraviti nove študije, kar se je odrazilo v časovnem zamiku," je pojasnil.

Po njegovi oceni smo lahko zadovoljni z opravljenim delom na infrastrukturi, vodotokih, pri zagotavljanju finančnih sredstev ljudem in predplačil občinam. "So pa tudi stvari, za katere bi radi, da potekajo hitreje," je dejal in omenil predvsem dolgotrajne administrativne postopke.

Vladna služba za obnovo, ki jo vodi Šefic, je bila ustanovljena prav zaradi lanske ujme. Kot je povedal, se je morala spopasti z obsežnimi nalogami. Medtem ko so v prvih mesecih operativno usklajevali nujne ukrepe na infrastrukturi, vodah in v skrbi za ljudi ter sodelovali pri pripravi interventne zakonodaje in zakona o obnovi, so se v nadaljevanju osredotočili na sodelovanje z občinami in intenzivno komunikacijo z ljudmi, ki se bodo morali izseliti z ogroženih domov.

"Z vsem, kar vlada dela, želimo povečati odpornost države oz. območij, ki so bila najbolj prizadeta, da bomo lažje kljubovali podnebnim spremembam in ekstremom, ki se pojavljajo tudi letos," je dejal Šefic. Ob tem je spomnil tudi na vremensko dogajanje pred dobrim tednom dni, ko je v neurju na Gorenjskem kamenje zasulo več hiš. "Kar se je zgodilo v dolini Kokre, na srečo ni bilo tako obsežno kot leto nazaj, bo pa takšnih dogodkov na žalost v prihodnje še več, na kar moramo biti pripravljeni," je opozoril. To se je ta konec tedna potrdilo tudi v Črni na Koroškem.

Od januarja je na seznamu za odstranitev 343 objektov. Državna tehnična pisarna bo vsa strokovna mnenja o tem, kateri od teh bodo na njem ostali in kateri bodo umaknjeni, pripravila do konca julija. S seznama so že umaknili 50 objektov, število pa se bo še povečalo. Med tistimi objekti, ki jih ne bodo odstranili, so tudi nekateri v Rečici ob Savinji, saj so vodarji, geologi in strokovnjaki drugih strok ocenili, da se jih lahko ustrezno zavaruje z zaščitnimi ukrepi, je povedal Šefic.

Bodo pa na seznam dodali objekte, za katere je stroka naknadno ugotovila ogroženost. "V tem drugem delu bo presoja lažja in hitrejša, ker že imamo strokovne podlage," je dodal. Po njegovi oceni končno število objektov za odstranitev ne bo višje od 340 oz. 350.

Doslej je vlada skupaj sprejela 73 sklepov o odstranitvi objektov, sedem jih je trenutno v vladnem postopku, za 50 objektov se je prejšnji teden zaključila javna razgrnitev, za 116 objektov javna obravnava osnutkov sklepov o odstranitvi še poteka, za ostale pa zaključujejo strokovne podlage.

Glede naselja Struge v občini Luče je Šefic ponovil, da po mnenju stroke, ki je tamkajšnjim prebivalcem že oktobra in novembra lani predstavila stanje in možnosti, ni druge rešitve kot odstranitev objektov. Nekateri od teh so bili med prvimi, za katere je vlada sprejela sklepe o odstranitvi. Po doslej sprejetih sklepih bo v Strugah odstranjenih 11 objektov.