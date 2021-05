Financiranje medijev: 'Rez ministrstva za kulturo je brutalen'

Brez državnega denarja so ostali tudi številni lokalni mediji. Pogoji so bili enaki kot pretekla leta, sami pa smo še razširili svoj informativni program, a kljub temu ne bomo dobili niti centa, pripoveduje direktorica Koroškega radia Andreja Ogriz . "Zato zavrnitev upravičeno jemljemo kot svojevrstno politično brco celotni Koroški," še pojasni.

Sredstva prejelo 69 medijev

Lastnik Koroškega radia je sicer pri vladajočih ne najbolje zapisani Leo Oblak. Sredstva je prejelo 69 medijev vseh vrst različnih svetovnih nazorov, politično uravnoteženih in neuravnoteženih, odgovarja član komisijeBorut Rončevič. Ta zavrača očitke, da je deljenje oziroma, bolje rečeno, odrekanje sredstev politično motivirano.

"Za nas bo to po 60 letih, če se ne najde kakšna rešitev, prvič pomenilo krčenje informativnih vsebin," še pove Ogrizova. To pa bo udarec za vse poslušalce v regiji, pa tudi za tiste iz drugih držav. Brez vsega so ostali tudi nekateri največji mediji. Delo in Dnevnik, ki je pri točkovanju v kategoriji politične uravnoteženosti od komisije prejel celo ničlo."Lahko govorimo o petki, lahko govorimo o sedmici, lahko govorimo o trojki, dejstvo, da so dobili nič od desetih možnih točk, kaže, da je šlo za popolnoma drugačno, očitno politično motivacijo tako ministrstva kot seveda same strokovne komisije," je kritičen Milosavljevič.