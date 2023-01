Nina Grilc ter Tim Marovt: Z gibanjem in novo kolekcijo H&M Move do mentalne moči

H&M Move je predstavil novo kolekcijo, ki bo v letu 2023 pomagala vdahniti energijo in s katero bo vsakomur omogočila, da se začne gibati - ne glede na to, ali hodi, teče, preskakuje, skače, se upogiba ali razteza. Nova kolekcija Empower vključuje modna in funkcionalna gibalna oblačila za ženske, moške in otroke.

Slovenska ambasadorja predstavljata pomembnost gibanja in ne glede na okoliščine, ki sta jih doživela v življenju, poudarjata pomembnost fizične moči, obenem pa s svojo mentalno pripravljenostjo, pokažeta da ju gibanje opolnomoči in spodbuja na vsakodnevni ravni.

Vsekakor me je moja življenjska zgodba naučila, da cenim vsak korak v dnevu, ki ga naredim. Večina ljudi se sploh ne zaveda kakšno srečo imajo, da se lahko nemoteno gibajo in hodijo. Moje telo je vsak dan v gibanju več kot 8 ur. Štiri ure preživim na treningu v telovadnici, preostali čas pa večinoma, kljub delu in študiju, preživim zelo aktivno. Imam večji izziv, da telo umirim, kot pa da ga spravim v gibanje (smeh), o svojem gibanju razloži Tim Marovt, 20-letnik, ki je z gibanjem premaknil meje zmogljivega. Ko je kot 12-letni fant med deskanjem utrpel poškodbo hrbtenice, so mu zdravniki dejali, da ne bo več hodil. Invalidski voziček zanj ni bil sprejemljiva možnost, zato je z jekleno voljo in željo po gibanju zdravstvenim strokovnjakom dokazal, da so se motili. S trdim delom se je rešil invalidskega vozička in celo tako napredoval, da se danes udeležuje maratonov ter s svojo zgodbo navdihuje številne ljudi.

Nina Grilc, ki je leta 2021 izgubila svojega moža Marka Grilca, enega najuspešnejših slovenskih deskarjev vseh časov, o gibanju razmišlja takole: Na lastni koži sem izkusila, kako izredno pomembna je fizična aktivnost v povezavi z mentalnim zdravjem. Moje duševno in čustveno stanje je bilo v zadnjem letu velikokrat na preizkušnji, od anksioznosti, strahu, paničnih napadov, do nepopisne žalosti in občutka nemoči in prav vsakič znova se v teh trenutkih zatečem ravno v gibanje in šport in iskreno je to edina stvar, ki zares deluje pri tem, da se moje misli umirijo in moje duševno stanje popolnoma stabilizira. Zame in za mojo družino je zato gibanje izredno pomembno in potrebno.