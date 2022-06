Jeretič, Kovačič in Jambrek v boj pošiljajo psihoanalitičarko Nino Krajnik

Med možnimi kandidati za naslednika Boruta Pahorja se sicer omenjajo še nekdanji premier Miro Cerar, nekdanji minister za zunanje zadeve Ivo Vajgl in kočevski župan Vladimir Prebilič.

Kot je Krajnikova poudarila na novinarski konferenci, je njen osrednji cilj politika singularnega, v okviru katere želi prepoznavati in dopuščati različnosti posameznikov ter jih povezovati. V Sloveniji se po njenem mnenju namreč pogosto posameznikom "lepi etikete", kar ustvarja razkol med ljudmi. Rdeča nit njene kampanje bo misel "to, kar je politično, je to, kar je osebno".

Kandidirala bo s podpisi volivcev. Poudarila je, da ni članica nobene politične stranke. "Bom pa seveda vesela, če se bo katerakoli stranka identificirala z mojimi idejami oziroma jih prepoznala kot svoje," je dejala in pojasnila, da se z nobeno od strank o podpori še ni pogovarjala.

Poudarila je, da kandidatur drugih posameznikov ne želi komentirati. Na vprašanje, zakaj je torej Natašo Pirc Musar in Marto Kos na Twitterju označila za "dve kandidatki iste partije", je odgovorila, da njen komentar ni etiketiranje, pač pa strukturna analiza.

Volilno kampanjo bo v začetku financirala sama, računa pa tudi na morebitno podporo podjetnikov. Volilni štab trenutno vodi sama s pomočjo svetovalca za komuniciranje v politiki Sebastjana Jeretiča. Pri zbiranju podpisov ji bo pomagal aktivist Vili Kovačič, ki se je tudi udeležil novinarske konference in kandidaturo Krajnikove javno podprl.

Med njenimi vidnejšimi podporniki je tudi pravnik Peter Jambrek. Slednji ji je, kot je dejala, "odprl oči za kandidaturo". Odločitev je sicer sprejela tudi na podlagi pogovorov z drugimi posamezniki.

Prav tako njeno kandidaturo podpirajo pravnik Tone Jerovšek, smučarski skakalec Lovro Kos, fizik Bojan Kambič, podjetnik in glasbenik Pavle Okorn, Nataša Elvira Jelenc iz Društva onkoloških bolnikov Slovenije in predsednica Ženskega odbora Mira Slovenskega centra PEN Gabriela Babnik.

Na vprašanje, kako gleda na mandat predsednika republike Boruta Pahorja, je odgovorila, da Pahorja ocenjuje kot povezovalnega, čeprav se v nekaterih stališčih z njim sama ne strinja.

Kot so navedli v uvodni predstavitvi, je Krajnikova pionirka lacanovske psihoanalize v državah Zahodnega Balkana. Je tudi ustanoviteljica in predsednica Slovenskega društva za lacanovsko psihoanalizo.

Med drugim je študirala v Parizu, klinični staž pa opravljala v Švici. Doktorirala je iz filozofije z disertacijo Znanost in psihoanaliza: razmerje diskurzov ob vprašanju subjekta. Akademsko raziskovalno delo je opravljala v Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Prva je kandidaturo za predsednico države na novinarski konferenci prejšnji četrtek uradno napovedala pravna strokovnjakinja Nataša Pirc Musar, prva parlamentarna stranka, ki bo uradno ponudila svojega kandidata, pa bo, kot kaže, Gibanje Svoboda. Po pričakovanjih bo to podpredsednica stranke Marta Kos. Notranji kandidacijski procesi sicer tečejo tudi v drugih strankah, a nobena od njih končne odločitve o predsedniškem kandidatu še ni sprejela.