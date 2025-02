Nina Zidar Klemenčič zavrača očitke in favoriziranje Draganovića

Da gre za neresnične konstrukte in zaključke, ki so podani na podlagi nepravilnih informacij, vztraja Nina Zidar Klemenčič , ki pa dodaja, da je ti ne presenečajo. Kot pravi, je Samo Feštajn , lastnik podjetja za avtovleko Žonta, že lani poleti kontaktiral ljudi, ki jo poznajo, češ, naj ji sporočijo, da bo pričel z medijskim linčem, če mu ne uredi nazaj posla na Darsu. Dejal naj bi, da ima posnetke tretjih oseb, ki govorijo o njej.

Pravi, da so bili na Darsu leta 2021 izpolnjeni pogoji za odpoved pogodbe avtovleki Žonta. Glede spornega zapisnika pojasnjuje, da niso zahtevali, da se ga spremeni: " Zahtevali pa smo, da se pojasni, kajti pogovor je potekal drugače, kar lahko potrdijo tudi člani nadzornega sveta." Pojasnjuje, da je bilo odprtih več pritožb, tudi zoper avtovleko Enesa Draganovića in AMZS-jeve avtovleke. " Govorili smo o tem, da če bodo te obtožbe utemeljene, potem bomo morali odpovedati pogodbe tudi tem izvajalcem avtolek in takrat je eden izmed članov nadzornega sveta izrazil zaskrbljenost, kdo bo potem izvajal avtovleke."

"To, kar smo mi delali na Darsu, je bilo opravljeno strokovno, na tem je delalo več odvetnikov. Kar zadeva avtovleke pretežno dve odvetnici, sploh ne jaz sama. In nam, kar se tiče dela na Darsu, nikoli ne bo mogel nihče očitati, da to delo ni bilo opravljeno strokovno in pravilno," je zaključila.

Nina Zidar Klemenčič je kot odvetnica sicer zastopala najbolj vplivne politike, denimo Janeza Janšo in Mateja Tonina , pa tudi kardinala Franca Rodeta , najbolj vplivnega človeka iz slovenske cerkve. Tonina je zastopala v tožbi proti Damirju Črnčecu , Rodeta v primeru razkritja, da ima nezakonskega otroka. Janšo je zastopala dolga leta. To je bilo v času, ko je Komisija za preprečevanje korupcije pod vodstvom njenega takratnega moža Gorana Klemenčiča razkrila promoženjsko stanje takratnega predsednika vlade Janše in ljubljanskega župana Zorana Jankovića .

Med posli z državo, ki v zadnjih dveh letih najbolj izstopajo, so posli s celjsko bolnišnico, kjer je v le dveh letih, predlani in lani, sklenila posle v skupni vrednosti dobrih 280.000 evrov. Oziroma za več kot 11.000 evrov na mesec.

Iz celjske bolnišnice so za 24UR Fokus odgovorili, da je Odvetniška družba Zidar Klemenčič zanje opravljala oz. opravlja pravne storitve na različnih pravnih področjih v več odprtih sodnih postopkih. In sicer v treh delovnopravnih sporih, v dveh sporih zaradi plačila odškodnine in mesečne rente, v sporu zaradi izpraznitve stanovanje, kot oškodovanko kot tožilko v kazenskem postopku, v dveh gospodarskih sporih ter v postopku stečaja zapuščine.

Poleg tega zanje omenjena družba opravlja pravne storitve na področju avtorskega prava, upravnega prava, delovnega prava, zdravstvenega prava in na drugih pravnih področjih glede na potrebe naročnika ter svetuje bolnišnici na področju prava javnih naročil in v zvezi z različnimi vprašanji pogodbenega prava. "Doslej so za nas opravili več kot 2000 ur odvetniških storitev, na zadevah pa je delalo več odvetnikov," odgovarjajo v SB Celje.

Nina Zidar Klemenčič je delala tudi s Psihiatrično bolnišnico. Lani je z njeno odvetniško pisarno sklenila posle v skupni vrednosti dobrih 38.000 evrov. Tam pravijo, da je bila izvedena analiza in so bili podani predlogi, vezani na korporativno varnost v zvezi s priporočili iz poročila strokovnega nadzora v zvezi s problematiko izvajanja nasilja med zaposlenimi in pacienti. Elaborat je obsegal srečanje z naročnikom, analizo delovnih procesov in izdelavo načrta korporativne varnosti, dodajajo.

Z domom starejših občanov Trebnje je zaslužila dobrih 30.000 evrov. Tam pojasnjujejo, da so v preteklosti na specifičnih pravnih področjih potrebovali strokovno pravno pomoč, v določenem obsegu so sodelovali tudi z Odvetniško družbo Zidar Klemenčič. Pravijo, da so jim v okviru svetovanja in zastopanja svetovali v konkretnih primerih glede pravilnosti ravnanja v primeru določenih delovno pravnih dogodkov v domu, vezano na pogodbena razmerja in vezano na javnonaročniška razmerja. "Vse storitve so bile opravljene v obsegu danega naročila, obračunane po porabljenih urah in plačane na podlagi sklenjenega dogovora o višini plačila odvetniških storitev v višini 120 evrov na uro," so zapisali.

Več kot 39.000 evrov je v zadnjih dveh letih zaslužila še z Mestno občino Maribor. Tam naštevajo, da je Odvetniška družba Zidar Klemenčič v letih 2023 in 2024 prejela plačila v skupni višini 39.923 evrov z DDV-jem. Od tega dobrih 18.700 evrov za upravni spor glede izvrševanja ustanoviteljskih pravic v Javnem holdingu Maribor, dobrih devet tisočakov za pravno mnenje Inštituta za javno upravo glede izvrševanja ustanoviteljskih pravic v omenjenem holdingu (prefakturiranje stroška ter slabih 12.000 evrov za ostale storitve.

Te, ki so bile opravljene v letu 2023, zajemajo: svetovanje pri izvedbi postopka javnega naročila za nabavo LED-svetilk za javno razsvetljavo, pregled dokumentacije in predlog možnih ukrepov glede gramoznice Dogoše, pregled dokumentacije in svetovanje glede izvrševanja ustanoviteljskih pravic mestne občine v javnem hodldingu, priprava sklepa in svetovanje glede postopka zadržanja odloka, pregled dokumentacije in priprava mnenja glede ukrepanja delodajalca v zvezi z domnevnimi kršitvami.