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SLOVENIJA ODLOČA 2026

Ninamedia: Janković pred volitvami zmanjšal prednost pred Mescem

Ljubljana, 10. 11. 2026 16.28 pred 46 minutami 2 min branja 39

Avtor:
M.P.
Zoran Janković in Luka Mesec

Kdo bo naslednja štiri leta vodil Ljubljano? Sodeč po javnomnenjskih anketah bodo volivci o tem odločali v drugem krogu, glavna akterja pa – aktualni župan Zoran Janković in sokoordinator Levice Luka Mesec. Tik pred volitvami je agencija Ninamedia še zadnjič pred prvim krogom lokalnih volitev v prestolnici izmerila volilni utrip.

Kaj napovedujejo rezultati javnomnenjske ankete, ki jo je pred lokalnimi volitvami v Ljubljani opravila agencija Ninamedia? Med 968 osebami, ki so sodelovale v anketi, jih je dobra polovica (55,8 odstotka) odgovorila, da se bo volitev "zagotovo udeležila", še 24 odstotkov anketirancev pa pravi, da se bo volitev "verjetno" udeležilo, rezultate povzema Svet24.

Zoran Janković
Zoran Janković
FOTO: Luka Kotnik

6,9 odstotka anketirancev je medtem navedlo, da se volitev "zagotovo" ne bodo udeležili, "verjetno" pa se jih ne bo udeležilo 1,9 odstotka. Delež neodločenih je bil v tokratnjem merjenju 11,4 odstotka.

Tisti, ki se nameravajo volitev udeležiti oz. še niso odločeni, so nato odgovarjali tudi na vprašanje, katerega kandidata bi v nedeljo podprli.

Preberi še Obeta se drugi krog: Janković v vodstvu, Mesec na drugem mestu

Največ anketirancev (32,3 odstotka) je dejalo, da bi v nedeljo svoj glas namenili aktualnemu županu Zoranu Jankoviću, četrtina oziroma 23,7 odstotka pa bi jih medtem podprlo kandidata Levice Luko Mesca. Oktobrska anketa Ninamedie je za časnik Dnevnik sicer Jankoviću izmerila 34,6-odstotno podporo, Mescu pa 21-odstotno.

Tokrat se je v merjenju javnega mnenja na tretje mesto s 6,8 odstotka prebil Aleš Primc, sledi Anton Rop s 5,5 odstotka (v oktobrskem merjenju je dosegel 8,2 odstotka podpore) in s petimi odstotki Klemen Boštjančič.

Luka Mesec kandidira za župana Ljubljane
Luka Mesec kandidira za župana Ljubljane
FOTO: Bobo

Kaj pa mestni svetniki? Na vprašanje "Katero od navedenih strank oziroma kandidatnih list boste volili na volitvah članov mestnega sveta Ljubljane?" so znova odgovarjali le neodločeni in tisti, ki se nameravajo udeležiti volitev.

Slaba četrtina anketirancev (24,2 odstotka) namerava v nedeljo izbrati listo Zorana Jankovića, 21,8 odstotka pa Levico.

S šestimi odstotki sledi SDS, nato s 5,8 odstotka lista Ljubljana smo vsi, Glas za otroke in družine bi sodeč po anketi prejela 5,3 odstotka, Gibanje Svoboda 4,8 odstotka, SD 3,4 odstotka, Pirati pa 2,6 odstotka.

Preostale stranke in kandidatne liste so ostale pod pragom dveh odstotkov.

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KOMENTARJI39

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kantor
10. 11. 2026 18.11
Luka za 15 minutno mesto? Globalist. Kar volite ga. Še ne veste kaj vas čaka.
Odgovori
0 0
Vera in Bog
10. 11. 2026 18.11
Kako lahko volite tak gno….????
Odgovori
0 0
Čamil
10. 11. 2026 18.10
kje pa je nepridiprav
Odgovori
0 0
NDM
10. 11. 2026 18.07
Kučan za zupana
Odgovori
+1
1 0
rok1211
10. 11. 2026 18.04
Zoki je svoje oddelal. lp.
Odgovori
-1
2 3
biggie33
10. 11. 2026 18.03
Zmanjšal prednost??! Jao, treba na en tečaj slovenščine..
Odgovori
+1
1 0
BUONcaffee
10. 11. 2026 18.01
Zoki je v prednosti, ker se je izkazal kot odličen župan. Ljudje raje izberejo že preizkušenega župana.
Odgovori
+2
5 3
MEDKO
10. 11. 2026 18.04
10%
Odgovori
+0
1 1
pope p
10. 11. 2026 18.10
odličen ja.. če si pri koritu poskrbi za prijatelje
Odgovori
0 0
Neopredeljeni
10. 11. 2026 18.00
Za Jankoviča vsi vemo kaj pa kako....Kaj pa ta mesec? Blebeta od kar je končal šolo in ydaj si je brke pustil. Nisem iz LJ, ampak bi volil za Jankoviča.
Odgovori
+1
2 1
geemale
10. 11. 2026 18.10
ja sej, na tem forumu je večina takih, ki niso iz LJ
Odgovori
0 0
Pedro Lopez
10. 11. 2026 17.59
A se še komu zdi naslov članka čuden?
Odgovori
+5
5 0
JanezNovak13
10. 11. 2026 17.58
"Janković pred volitvami zmanjšal prednost pred Mescem" A ni bolj pravilno, da je Luka Mesec zmanjšal zaostanek? Ker se to bere kot, da je Jankovič zanalašč izgubil glasove.
Odgovori
+3
5 2
pope p
10. 11. 2026 18.11
bere se isto lp
Odgovori
0 0
Garammasala8
10. 11. 2026 17.54
Na tretjem mestu Primc? Pa kdo so ljudje, ki bi njemu dali glas?
Odgovori
+9
10 1
FreedomMan
10. 11. 2026 18.01
Sđsovci
Odgovori
+1
2 1
Neopredeljeni
10. 11. 2026 18.02
dobro vprašanje
Odgovori
+2
2 0
lcePower
10. 11. 2026 17.52
Lublana je bolana
Odgovori
+2
3 1
ptuj.si
10. 11. 2026 17.52
Kaj lukec dejansko vodi v anketah??
Odgovori
-1
0 1
devlon
10. 11. 2026 17.51
Sem v Lj že več desetletij.. Jankovicu je uspelo Ljubljano narediti neslovensko. Za mescane je naredil samo to..da se moramo umikati turistom
Odgovori
+4
6 2
vlahov
10. 11. 2026 17.54
Pod Luko se bomo pa umikali islamu.
Odgovori
+1
4 3
sioxxos
10. 11. 2026 17.50
Ljubljančani imajo radi levičarsko mafijo. Noben ljubljančan nima pravice komurkoli karkoli kadarkoli moralizirat ali očitat. Biti ljubljančan pomeni biti del greznice oz biti greznica.
Odgovori
+1
3 2
LukaS8
10. 11. 2026 18.05
A to bo men en zahojen kmetič iz bogu za hrbtom zapovedal al kaj?? Ne me smejat. Raj pejd živino nakrmit pa potem k maši.
Odgovori
0 0
Ančo
10. 11. 2026 17.49
Kako je možno da je tako močna koncentracija najnižjega sloja ljudi v Ljubljani. Levica ima eno najvišjih podpor prav v Ljubljani. Kar je dokaz zelo nizkega IQja
Odgovori
+0
4 4
devlon
10. 11. 2026 17.48
tooo, Luka..gasa!
Odgovori
+2
3 1
Ančo
10. 11. 2026 17.48
Upam da nesposobni Luka zamenja mafijskega botra Zokija
Odgovori
-2
1 3
Dr Dre
10. 11. 2026 17.52
Dvomim, da bo Luki tebi zrihtal, kredit, kot je sebi.. Tega ne bi poslal v trgovino, kaj še le, da bi vodil kaj več kotpiknik Levice..
Odgovori
+1
2 1
suleol
10. 11. 2026 17.47
Mesec bo vodil Ljubljano ne bit smesni
Odgovori
-2
2 4
Yarmouth lad
10. 11. 2026 17.53
PS - čas alfa samcev se počasi zaključuje, samo da pobere Putina, Trumpa in tistega Kitajca, pa pridejo boljši časi, ko svet prevzamejo mladi, ki stvari ne bodo reševali z orožjem in skozi denar.
Odgovori
+1
1 0
Dr Dre
10. 11. 2026 17.43
Kdo pri zdravi pameti bi vodenje občine dal Lukcu... To je še huje, kot Repić🤣🤣
Odgovori
-1
4 5
Ančo
10. 11. 2026 17.47
Ljubljana....
Odgovori
0 0
Yarmouth lad
10. 11. 2026 17.52
Če je lahko toliko let vodil Janković, ki ima osnovno šolo, potem ne vem, zakaj je ne bi mogel Luka. Ljubljana je kaos in vodi jo mafija. Mogoče si to tudi zaslužite.
Odgovori
-1
0 1
Dr Dre
10. 11. 2026 17.57
Ja res adijo pamet, je nekje na IQ Primca.. Tako ali drugače je edina možnost še naprej Zoki, ob tej konkurenci...
Odgovori
+1
1 0
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