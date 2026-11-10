Ninamedia: Janković pred volitvami zmanjšal prednost pred Mescem

Kaj napovedujejo rezultati javnomnenjske ankete, ki jo je pred lokalnimi volitvami v Ljubljani opravila agencija Ninamedia? Med 968 osebami, ki so sodelovale v anketi, jih je dobra polovica (55,8 odstotka) odgovorila, da se bo volitev "zagotovo udeležila", še 24 odstotkov anketirancev pa pravi, da se bo volitev "verjetno" udeležilo, rezultate povzema Svet24.

Zoran Janković FOTO: Luka Kotnik

6,9 odstotka anketirancev je medtem navedlo, da se volitev "zagotovo" ne bodo udeležili, "verjetno" pa se jih ne bo udeležilo 1,9 odstotka. Delež neodločenih je bil v tokratnjem merjenju 11,4 odstotka. Tisti, ki se nameravajo volitev udeležiti oz. še niso odločeni, so nato odgovarjali tudi na vprašanje, katerega kandidata bi v nedeljo podprli.

Največ anketirancev (32,3 odstotka) je dejalo, da bi v nedeljo svoj glas namenili aktualnemu županu Zoranu Jankoviću, četrtina oziroma 23,7 odstotka pa bi jih medtem podprlo kandidata Levice Luko Mesca. Oktobrska anketa Ninamedie je za časnik Dnevnik sicer Jankoviću izmerila 34,6-odstotno podporo, Mescu pa 21-odstotno. Tokrat se je v merjenju javnega mnenja na tretje mesto s 6,8 odstotka prebil Aleš Primc, sledi Anton Rop s 5,5 odstotka (v oktobrskem merjenju je dosegel 8,2 odstotka podpore) in s petimi odstotki Klemen Boštjančič.

Luka Mesec kandidira za župana Ljubljane FOTO: Bobo