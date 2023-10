'Nisem podaljšek politike, to nima nobene veze z realnostjo'

Težko to komentiram, kar se dogaja vzporedno, z vso to dinamiko. Lahko pa povem, da je zame kot predstojnika organa moja dolžnost in odgovornost, da krepim zaupanje med državnimi organi in med njihovimi institucijami.

Ta konec tedna bo mesec dni, odkar ste na položaju s polnim mandatom. Sicer ste bili vršilec dolžnosti že pravzaprav od prve seje vlade, odkar je nastopil minister Boštjan Poklukar, sicer drugi notranji minister te vlade. Veliko stvari je bilo že izrečenih o tem imenovanju, ta teden je vaš protikandidat sprožil tudi upravni spor. Seveda niste tisti, ki imate karkoli s tem postopkom, to je stvar notranjega ministrstva, uradniškega sveta, vlade. Pa vendarle, kako vidite to dogajanje, vse te zaplete, ki kljub temu, da imate polni mandat, še niso končani?

Minister Poklukar me je predlagal za generalnega direktorja slovenske policije oziroma za vršilca dolžnosti generalnega direktorja, tako kot so ministri predlagali vse predhodnike pred menoj. To je ministrova odločitev.

Ne, dvaintrideset let sem zaposlen v slovenski policiji. Nimam kaj skrivati, policisti me poznajo in to je to.

Glede na to, da bo to v domeni presoje za to pristojnih organov, ne bi komentiral.

Pojavili so se očitki, da je bil uradniški svet kreativen pri opredeljevanju izkušenj. Seveda bo o tem odločalo sodišče, ampak kakšno je vaše mnenje glede razlike med vodstvenimi položaji in vodilnimi položaji?

Kot pomočnik komandirja, kot pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije definitivno organiziraš, načrtuješ, usmerjaš, usklajuješ delo policistov. Delo policije poteka 24 ur na dan in tedaj, ko ni vodje enote v službi, to vlogo prevzame pomočnik.

Moja policijska kariera se je začela na Policijski postaji Piran leta 1991. V svoji dvaintrideset let dolgi policijski karieri sem bil na različnih delovnih mestih tako na lokalni, regionalni in na državni ravni. Bil sem pomočnik komandirja, bil sem tudi pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije, zadnjih osem let pa tudi v službi generalnega direktorja policije kot višji policijski svetnik.

Bili ste, kot izhaja iz vašega življenjepisa, pomočnik komandirja in pomočnik kriminalistične enote na policijski upravi. V kakšnem smislu so to vodstvene izkušnje?

Ključna stvar v policiji je, da okrepimo dobre medsebojne odnose, da se znamo pogovarjati, da se slišimo. Tudi v svojem uvodnem nagovoru, ko sem nastopil funkcijo kot vršilec dolžnosti, sem dal jasno vedeti, da delovno mesto ni privilegij, ampak je odgovornost do sodelavcev, odgovornost do ljudi, ki jim pomagamo in ki jim rešujemo življenja in seveda odgovornost do države, ki ji služimo.

Kaj so vaše prednostne naloge, kaj so bile prve poteze, ki ste jih naredili, ko ste prevzeli položaj? Kaj še nameravate narediti?

Osredotočen sem na delo policije. To je velik sistem in vodenje policije je zahtevna stvar. Je odgovorna stvar in vse, kar bi rad sporočil, je, da policija potrebuje mir in stabilnost, tako kot vsi ostali državni organi in nenazadnje tudi gospodarske družbe.

Depolitizacija policije, kot jo jaz razumem, je, da policija opravlja svoje delo strokovno, zakonito, uspešno in učinkovito, upoštevajoč etiko in integriteto policijskega poslanstva in policijskega dela. Vsi vodje služb, ki so bile na novo imenovani, so vrhunski strokovnjaki. Gre za karierne policiste, ki so v tem sistemu skozi delo dokazali, da znajo voditi in da so uspešni pri svojem delu.

Jaz do zdaj nikoli nikakršnih namigov nisem dobil s strani nikogar. Tudi če bi jih dobil, jih ne bi upošteval. Ker se odločam po svoji vesti, upoštevam zakonitost, strokovnost in učinkovitost dela. To so moje osnovna vodila.

Policija je velik organ. Spremembe oziroma kadrovski premiki so stalnica. Nekaj več kot osem tisoč dvesto uslužbencev nas je. To ni nič nenavadnega.

Moje osnovno vodilo je zakonitost, strokovnost in učinkovitost pri delu. Ob nastopu funkcije nisem zamenjal niti enega direktorja policijske uprave niti svojih najožjih sodelavcev, niti obeh namestnikov. Šele po štirih mesecih, ko sem pač spremljal delo, njihovo učinkovitost, njihove rezultate dela in seveda upoštevajoč njihove strokovne kompetence, sem se odločil tudi za zamenjave.

Nekateri policisti so to razumeli kot nezaupnico Policiji.

Kot skrajno skrajno sredstvo za to, da bi se zavarovalo premoženje in življenje ljudi.

Nikakor. Sem predstojnik organa v sestavi, sem uradnik na položaju in v kolikor bi me predsednik vlade poklical na pogovor, bi se zagotovo temu pogovoru odzval. Bi pa o tem obvestil ministra.

Ob vašem imenovanju se je pojavila še zgodba o vašem krivem pričanju na sodišču zoper nekdanjega zaposlenega. Sodišče vam v svoji sodbi ni verjelo. Zaradi krivega pričanja vas je dotični neuspešno tožil, a kot so sodbo sodišč razlagali nekateri pravniki, zato, ker sodišče ni ugotavljalo dejanskega stanja, ker da vaše pričanje ni imeli vpliva na postopek. Ste krivo pričali?

Ne, to nikakor ne drži. Prav je, da tudi jaz to zgodbo pojasnim. Na sodišče sem bil povabljen kot priča in govoril sem o dejstvih in okoliščinah, ki sem jih jaz poznal. V konkretni zadevi mi je vodja sektorja naročil, naj vodjo oddelka vprašam, če ima koga za premestitev na Policijsko upravo Koper. Vodjo oddelka sem to mimogrede vprašal med srečanjem na hodniku. Rekel je, da ima človeka, tudi konkretno, koga. To sem vodji sektorja prenesel. Postopke premestitve, razgovor z dotičnim kriminalistom, pisno dokumentacijo pa je pripravljal in v celoti vodil drugi pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije. Mene ni bilo zraven in to je bilo ugotovljeno pred specializiranim državnim tožilstvom. Ne samo na podlagi izjav, ampak tudi na podlagi listinskih dokazov.

Ampak sodišče vam ni verjelo.

Sodišče je verjelo trem osebam, ki so pričale diametralno nasprotje od mene. Ampak jaz sem lahko govoril samo o svoji vlogi. Pred specializiranim državnim tožilstvom sem dostavil tudi listinske dokaze. Tožilstvo je govorilo s številnimi osebami in vsebinsko celovito zadevo proučilo, na podlagi vseh ugotovljenih dejstev in okoliščin pa sprejelo odločitev, da ovadbo zavrže.

Kakšna bi po vašem mnenju morala biti celostna migracijska politika?

Za slovensko policijo je to ena od najpomembnejših nalog. Policija ukrepe izvaja na vseh nivojih, na strateškem, operativnem in lokalnem. Imel sem že številna srečanja z generalnimi direktorji sosednjih držav, prejšnji teden sem se na Europolu udeležil konference šefov evropskih policij, tam imel bilateralne razgovore z zahodnoevropskimi šefi policij. Gre za kompleksen in celovit problem, ki ga je treba celovito urejati. Ključna stvar pa je, da vse države na sistematičen in na enoten način pristopimo k reševanju tovrstne problematike s poudarkom na agenciji Frontex, ki je pač pristojna za izvajanje nalog pri varovanju zunanje schengenske meje.

Ali hrvaška policija po vašem opravlja svojo vlogo?

Hrvaška policija po mojem mnenju opravlja svojo vlogo. Dejstvo je, da je število oziroma pritisk tujcev tretjih držav na celotni zahodnobalkanski poti izjemno velik in seveda se to pozna tudi pri nas.

Predlagali ste tudi okrepitev skupnih patrulj. Po vstopu Hrvaške v schengensko območje je bila pričakovana reorganizacija mejne policije. Bi morala ostati enaka?

Policija prilagaja svoj način in obliko dela, seveda v smislu obvladovanja migracij migracijskih tokov. Izvajamo intenzivne izravnalne ukrepe z vsemi sosednjimi državami. Imamo okrepljene mešane patrulje, poostrene nadzore, zato da bi čimbolj uspešni pri usmerjanju migrantskih tokov. Ključni so sicer tihotapci. Gre za organizirane kriminalne združbe in tukaj policija vlaga veliko časa, veliko truda za preprečevanje oziroma omejevanje tovrstne oblike kriminalitete.

Za zdaj kaže, da bo številko nezakonitih prehodov meje letos nekajkrat višje kot lani. Kaj je še pričakovati, kakšne informacije ima policija?

Migracije obvladujemo s kadri, z delom, s podporo s konjeniki, vodniki službenih psov, tehničnimi sredstvi, helikopterji, droni. Menimo, da se bo do konca leta število prehodov zmanjšalo. Na glavnih komunikacijskih poteh med Hrvaško in Slovenijo intenzivno in aktivno izvajamo izravnalne ukrepe.

Slovenska politika velikokrat protestira pri avstrijskih kolegih glede nadzora na meji. Ali ob povečanem številu migrantov bolje razumete to njihovo potezo?

Z generalnim direktorjem avstrijske policije sva se srečala in govorila o sodelovanju, o policijskih ukrepih za obvladovanje migracij, na tedenski ravni izmenjujeva informacije.