'Nisem podlegla pritiskom, vsem sem prisluhnila'

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Ksenija Klampfer je podlegla pritiskom in dvakrat umaknila predlagane spremembe. Za november načrtovanega tretjega predloga sprememb ni bilo. So za to krivi pritiski uporabnikov in izvajalcev osebne asistence – predvsem staršev, pomanjkanje politične podpore, rožljanje z interpelacijo?

Ministrica zatrdi, da pritiskom ni podlegla: "V javni obravnavi smo prejeli veliko pripomb, področje je treba sistemsko urediti v treh zakonih, zato smo novelo zakona in pravilnik do nadaljnjega umaknili." "Časovnico sprememb težko napovem" Ministrica za delo, družino in socialne zadeve Ksenija Klampfer zanika, da bi klecnila pod pritiski staršev, uporabnikov in izvajalcev, ker je že dvakrat umaknila nujne spremembe, tretjih napovedanih za november pa ni bilo. Poudari, da "ni podlegla pritiskom, ampak je vsem prisluhnila", časovnice, kdaj bodo zakonodajo spremenili, ne upa napovedati. Poudarja pa, da intenzivno delajo na spremembah, ki invalidom oziroma uporabnikom ne bi škodile. "Nismo le skrbniki proračuna, skrbeti moramo tudi za vsebino" Kako bo preprečila skokovito naraščanje stroškov, z decembrsko dinamiko bodo prihodnje leto izdatki narasli na 60 milijonov evrov, so izračunali na ministrstvu za finance, kar je sedem in pol krat več od predvidenih osmih milijonov evrov pri sprejetju zakona? Ministrica pa ključen razlog vidi v finančno podcenjenem zakonu in predvsem v delu, da bi precej uporabnikov sodilo pod okrilje drugega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga država sprejema že več kot desetletje. Na ministrstvu za zdravje sicer napovedujejo, da naj bi bil pripravljen januarja prihodnje leto. Preveč "demokratičen" zakon dopušča zlorabe? Zakon o osebni asistenci so dobili invalidi po četrt stoletja, poslanci pa so ga leta 2017 sprejeli na predlog Nove Slovenije. Je zakon preveč demokratičen, da so se že po treh mesecih pokazale prve razpoke, ki so vodile v nepravilnosti? Ali naj mama ostane osebna asistentka odraslemu otroku? Starši, prej družinski pomočniki svojim odraslim otrokom, so kar naenkrat postali samostojni podjetniki. Po podatkih ministrstva, ki so jih zbirali le do maja, se je za osebno asistenco odločilo 100 družinskih pomočnikov, danes je ta številka zanesljivo višja. Ključno vprašanje, okrog katerega se vrtijo pristojni in tista javnost, ki tej zakonski urediti nasprotuje, je, ali je mama lahko osebna asistentka svojemu odraslemu otroku? Kdo je dopustil pridobitne s.p.-je, ki služijo na račun sociale? Taksisti, mizarji, vrtnarji, računovodje … so postali tudi strokovnjaki za osebno asistenco in razširili svojo dejavnost. Kaj imajo s.p.-ji z osebno asistenco? S. p. opravlja pridobitno dejavnost, bistvo izvajanja osebne asistence pa ni pridobivanje dobička. Koliko je kršitev, na ministrstvu ne vedo, ker nadzora ni, ponavljajo le dejstvo, da pritožb uporabnikov nimajo. Bodo samostojni podjetniki (s. p.) še naprej izvajalci osebne asistence in tudi osebni asistenti? Brez podpore koalicije, interpelacija? Sprememb brez podpore koalicije ne bo. Saša Jazbec iz finančnega ministrstva jasno pove: "Vsi skupaj že več kot pol leta spremljamo trud ministrice za delo, pa vidite, kaj se dogaja v državnem zboru. Dokler ni politične volje in pripravljenosti, da se spremembe zgodijo, potem imajo ministrstva tukaj zvezane roke in se zgodi, da predlogi ostanejo pod mizo." Ministrica Klampfer o morebitni interpelaciji nič ne ve, koalicijske podpore pa, da niso iskali, ker zakon še ni pripravljen. Spomnimo, junija je že bil v javni obravnavi, pa so ga umaknili.