'Nisem pričakoval takega zneska, hvala vsem, res ste krasni'

Neverjeten se mu je zdel tak odziv, zahvalil se je še enkrat čisto vsem. "To lepo povzame to sporočilo zadnjih dni, da znamo stopiti skupaj." Poudaril je, pa ne samo poudaril temveč tudi poslal sporočilo POMAGAM5 na 1919, da zagotovi, da se pomagati še vedno da.

Ko je videl koliko denarja je bilo zbranega, so ene izmed njegovih besed bile, da je vesel, da ga je vojna vihra pripeljala v Slovenijo. "To sem rekel, ker sem to začutil," je pojasnil. "Po vojni v Bosni je bilo ogromno beguncev, marsikdo je šel kam, končali so v Avstriji, Nemčiji, Kanadi, po celem svetu. Jaz sem imel devet let in končal sem v Sloveniji, in zdaj ko se dogajajo take stvari, sem vesel."

Pojasnil je, da spremlja tudi druge dobrodelne akcije po svetu, omenil je BBC-jevo, ki se je odvijala pred kratkim in v kateri so zbrali malce več kot milijon evrov. "V tujini je več dobrodelnih akcij, ljui je več, vendar ko pridemo do dobrodelnosti lahko rečemo, da v Sloveniji zberemo več," je zatrdil.