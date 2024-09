Skupina za romsko problematiko v Škocjanu, pričakali so jih tudi protestniki

Poleg tega bodo pripravili akcijske načrte za kratkoročno izboljšanje varnostne situacije na varnostno obremenjenih območjih in predloge ukrepov za dolgoročno izboljšanje varnostne situacije, so navedli na ministrstvu.

Vodja delovne skupine, sicer državna sekretarka na ministrstvu, Helga Dobrin, je sestanek označila za konstruktivnega. Kot so njene besede povzeli na ministrstvu, so člani delovne skupine iz drugih resorjev slišali težave pri obravnavi romskega vprašanja. Dobrin upa, "da se bo na pristojnih ministrstvih čim prej pristopilo k reševanju in čim bolj konkretnim ukrepom". Poudarila je še, da sta ministrstvo za notranje zadeve in policija že poleti okrepila prisotnost na terenu.

Po besedah župana občine Škocjan Jožeta Kaplerja so na sestanku izpostavili konkretne težave pri romskem vprašanju in pozvali pristojna ministrstva k spremembi zakonodaje, da se stanje izboljša. "Dali smo izhodišča - to so predvsem varnostni vidik, obiskovanje osnovne šole, nenamensko porabljena socialna sredstva," je dejal.

Člane delovne skupine je po pisanju Dolenjskega lista pričakalo okoli 150 mirnih protestnikov iz sedmih civilnih iniciativ, povezanih v regijsko Civilno iniciativo za romsko problematiko. Menijo, da gre za protest proti vladi, ker se problemov ne loteva pravilno. Poudarili so, da je prebivalce strah nasilja Romov in da jim je dovolj dvojnih meril.

Medresorsko delovno skupino sicer sestavljajo predstavniki več ministrstev, župani občin Novo mesto, Kočevje, Črnomelj in Ribnica ter predstavniki Sveta romske skupnosti Slovenije. Naloga delovne skupine bo tudi v prihodnje spremljanje uresničevanja Nacionalnega programa ukrepov vlade za Rome za obdobje 2021-2030, so še navedli na ministrstvu.