'Nismo taksi služba, izbirajte gorske ture v skladu s svojimi zmožnostmi'

Gorski reševalec Primož Šenk je v oddaji 24UR ZVEČER ocenil, da je velika verjetnost, da bodo morali ta konec tedna znova posredovati: "Je pa na severnih območjih še vedno prisotnega kar nekaj snega in snežišča so lahko zelo nevarna, če nimamo primerne opreme. Smo tudi v času, ko so pogoste popoldanske nevihte, kar pomeni še dodatno nevarnost."

Glede najpogostejših napak planincev je izpostavil, da planinci pozabljajo na predpripravo: "Izbrati moramo primeren cilj za naše izkušnje, preveriti moramo razmere v gorah, ki jih bomo obiskali, kakšna je zahtevnost poti. Osnovne zadeve, torej."

So pa nesreče pogosto tudi posledice neodgovornih dejanj: "Predvsen nas preseneti, kako ljudje precenjujejo svoje sposobnosti in kako ne poznajo terena. Ob tem našem načinu življenja se očitno zelo hitro odločimo, kam bi šli, pri tem pa slabo preverimo, kam se sploh podajamo in potem pride do nesreč."

Se pa planinci vse bolj zanašajo tudi na navigacijo in nasploh na elektronske naprave: "Predvsem je problem, ko telefon uporabljamo še za fotografiranje in snemanje, potem ko bi ga pa res potrebovali, nam pa v ključnem trenutku ne dela, saj ima prazno baterijo, čeprav je dobra oprema, ki je pomembna v primeru nesreče. Telefon je zato treba napolniti, preden se odpravimo, potem pa je treba z baterijo varčevati. Zelo dobro je, da imamo s seboj tudi prenosno baterijo."

"Gore so okolje, ki lahko človeku ponuje zelo lepe stvari, po drugi strani pa lahko napake hitro kaznuje. Zato je pomembno, da imamo izkušnje, če je to za nas nova oblika rekreacija pa se je lotimo postopno. Hribi bodo še stali, nikamor se ne mudi," pravi Šenk.

Opozorila sicer niso nova, a čeprav jih poslušamo leto za letom, ne zaležejo."Še posebej v času korone smo opazili veliko novih planincev, saj se je poudarjalo, da se je treba gibati. In ta preskok pomeni, da je bilo v gorah veliko neizkušenih ljudi, porast obiska pa je prinesel tudi porast nesreč," meni Šenk.