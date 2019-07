Niste prejeli izračuna dohodnine? Do konca meseca imate čas za vložitev napovedi

Zavezanci, ki do 15. junija niso prejeli informativnega izračuna dohodnine, čeprav so imeli lani prihodke, ki so obdavčeni z dohodnino, morajo dohodninsko napoved vložiti sami. To morajo storiti najpozneje do 31. julija, ne glede na višino prejetega dohodka, je pozval Furs. Napoved vložijo na finančnem uradu, kjer so bili lani vpisani v register.

Tisti, ki niso prejeli izračuna, imajo čas do konca meseca za vložitev napovedi za odmere dohodnino. FOTO: Thinkstock Obrazec napovedi za odmero dohodnine je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave RS (Furs), napoved pa je mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez digitalnega potrdila (registracija z uporabo davčne številke in gesla) poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki, so sporočili s Fursa. Furs je sicer konec maja zavezancem poslal še drugi sveženj oz. 590.109 informativnih izračunov dohodnine za lani. Skupaj s prvim svežnjem konec marca jih je letos finančna uprava izdala 1.543.609. V drugem svežnju je Furs odposlal 132.249 informativnih izračunov z doplačili, 354.531 pa z vračili. V tej tranši je skupaj za 41,14 milijona evrov doplačil in 206,46 milijona evrov vračil. Povprečni znesek doplačila je bil 311 evrov, vračila pa 582 evrov.