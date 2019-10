'Niti en evro, ki ga je prejel Kris, ni v nevarnosti, da bi bil obdavčen'

Več o tem smo želeli izvedeti pri društvu, kjer so nam pojasnil, da so stvari, o katerih pišejo mediji, že urejene. "Absolutno ni res, da naj bi mi plačevali davke za zbrani denar. Kot društvo si takšne situacije ne bi dovolili," nam je povedala Larisa Štoka , predsednica društva, ki je sicer potrdila, da društvo še nima statusa humanitarne organizacije. Za to bi namreč moralo že leto pred vložitvijo vloge opravljati humanitarno dejavnost, a to ni mogoče, saj je bilo vpisano v poslovni register šele 3. julija 2019.

Pa vendar so v društvu prepričani, da to takšnega zapleta vseeno ne bo prišlo. "Zaplet smo rešili. Na ta način bomo pokazali, da znamo v tej zgodbi društva tudi sodelovati in rešiti življenje otrok, ki potrebujejo pomoč," je povedala Štoka in dodala, da ne bi bilo prav, če bi bila družina in društvo obdavčena. "Niti en evro, niti en cent, ki ga je od darovalcev prejela družina, ni v nevarnosti, da bi bil obdavčen. Česa takšnega si društvo, ki skrbi za življenje otrok nikoli ne bo dovolilo."