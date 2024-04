'Niti kirurgi si sami ne vbrizgavamo polnil'

Včeraj smo poročali, da v ljubljanskem kliničnem centru zdravijo mlajšo žensko, ki je zaradi zapleta po vbrizgavanju dermalnega polnila izgubila vid. Polnilo je kupila kar po spletu in si ga vbrizgala sama. Strokovnjaki opozarjajo, da tega nikoli ne počnite sami, prav tako nobenih lepotnih popravkov ne zaupajte ljudem, ki nimajo licence in medicinske izobrazbe. Posledice nestrokovnih in nenadzorovanih posegov so namreč lahko hude in nepopravljive.

Estetski kirurg Uroš Ahčan je priznal, da si ni predstavljal, da bo doživel, da si ženske same aplicirajo polnila. "Tudi kirurgi sami si ne vbrizgavamo polnil ali sami opravljamo različnih estetskih posegov na sebi, kajti to so agresivni in nepovratni postopki, " je opozoril, da se tudi zdravniki raje prepuščajo kolegom, ki so strokovnjaki na tem področju. "Pred ogledalom se vse spremeni, položaj, hkrati se je treba zavedati, da pri tem nastanejo bolečine, pomembna je globina vnosa, količina, lahko pride do krvavitev, zapletov, " je pojasnil.

Poudarja, da se vsi, ki se ukvarjajo z aplikacijo polnil, kdaj srečajo z zapletom: "Pomembno pa je, da ta zaplet čim prej in pravočasno prepoznamo in imamo potem cel mehanizem, kako tak zaplet rešujemo." Kot pravi, v primeru polnil največji zaplet predstavlja to, če se ga vbrizga neposredno v žilo: "S tem se prekine prekrvavitev, tudi na oddaljenih delih. V najslabšem primeru je to žila, ki prehranjuje oko, posledica je oslepitev." Dejal je, da je bilo v zadnjih treh letih po svetu opisanih 50 takih primerov. Če se to zgodi, se spremenita barva in struktura kože. Takoj odprejo hladilnik in vzamejo že pripravljen preparat, ki to polnilo raztopi, in s tem se omogoči ponovna prekrvavitev, je opisal, kako se v primeru zapleta takoj odzovejo strokovnjaki.

V omenjenem primeru pa žal niso mogli pomagati, saj je pacientka prišla prepozno – od vbrizganja polnila je namreč minilo več kot 24 ur. Je pa Ahčan pohvalil kolege, ki so s pravilnim ukrepanjem uspeli rešiti vsaj kožo nosu in lica.

Dandanes je slišati pozive, naj predvsem dekleta ne čakajo predolgo na botoks ali polnila, da je treba začeti zgodaj, že pri 20. letih. "Telo je eno samo, od rojstva do smrti, in je zelo pomembno, da ko se odločamo o nepovratnih spremembah tega telesa in vbrizgavanju različnih snovi, da natančno preverimo, se pogovorimo s strokovnjakom o prednostih, slabostih, zapletih in dolgoročnih posledicah tega početja," odgovarja Ahčan. "Poznamo tudi polnila, ki se ne stopijo s časom, ampak ostanejo trajno. Modni trendi se spremenijo in ostanemo v ozadju, kar se mode tiče," je opozoril, da je treba delovati premišljeno, obiskati strokovnjake, ki imajo izkušnje in tudi primerne prostore.