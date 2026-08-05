Niti nad 1000 metrov se ne ohladi: na Rogli tropska noč

"O tropski noči govorimo, ko se med 22. uro prejšnjega dne in 22. uro izbranega dne temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Za Primorsko, večja mesta in termalni pas so tropske noči že vsakoletni dogodek, precej nenavadno pa je, da se tropske noči pojavljajo na visokih nadmorskih višinah," pojasnjujejo na Arsu. Letos se temperatura na Rogli, ki leži 1495 metrov nad morjem, v noči na torek ni spustila pod 21 stopinj Celzija. "A tropske noči smo na Rogli zabeležili tudi v preteklosti, in sicer 4. ter 8. avgusta leta 2013. Letos pa je nenavadno to, da bomo verjetno zabeležili dve takšni zaporedni noči."

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Tropske noči v krajih nad 1000 metrov Arso

Tropske noči v krajih nad 1000 metrov Arso

Tropske noči v krajih nad 1000 metrov Arso





Druga najvišja postaja nad 1000 metrov nadmorske višine je Rudno polje, kjer tropske noči niso zabeležili, eno tropsko noč so zabeležili na Pavličevem sedlu, dve na Nanosu (1241 metrov nadmorske višine). Najnižja postaja, ki še vedno leži nad 1000 metri, je v Davči, tam so zabeležili devet tropskih noči.

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