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Slovenija

Niti nad 1000 metrov se ne ohladi: na Rogli tropska noč

Ljubljana, 05. 08. 2026 12.47 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
N.L.
Rogla poleti

Ste razmišljali, da bi pred vročino pobegnili v višje predele Slovenije? Tudi tam je te dni toplo, občutno se ne shladi niti ponoči. Pri Arsu so v noči na torek tropsko noč zabeležili tudi v kraju nad 1000 metri nadmorske višine.

"O tropski noči govorimo, ko se med 22. uro prejšnjega dne in 22. uro izbranega dne temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Za Primorsko, večja mesta in termalni pas so tropske noči že vsakoletni dogodek, precej nenavadno pa je, da se tropske noči pojavljajo na visokih nadmorskih višinah," pojasnjujejo na Arsu.

Letos se temperatura na Rogli, ki leži 1495 metrov nad morjem, v noči na torek ni spustila pod 21 stopinj Celzija. "A tropske noči smo na Rogli zabeležili tudi v preteklosti, in sicer 4. ter 8. avgusta leta 2013. Letos pa je nenavadno to, da bomo verjetno zabeležili dve takšni zaporedni noči."

Druga najvišja postaja nad 1000 metrov nadmorske višine je Rudno polje, kjer tropske noči niso zabeležili, eno tropsko noč so zabeležili na Pavličevem sedlu, dve na Nanosu (1241 metrov nadmorske višine). Najnižja postaja, ki še vedno leži nad 1000 metri, je v Davči, tam so zabeležili devet tropskih noči.

Kakšno vreme bo po nižinah?

V četrtek bo povečini jasno. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija.

V petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila.

V soboto se bo postopno razjasnilo. Popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.

V večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena tudi zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

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KOMENTARJI2

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čokolino23
05. 08. 2026 13.46
VOJNE PO SVETU ZELO OPIVAJO NA VREME IN NA POTRESE !!!
Odgovori
+1
1 0
Yon Dan
05. 08. 2026 13.30
Plačujemo NATU, čedalje več, da delajo tako vreme, umetno globalno segrevanje. Plačujemo za uničenje.
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+1
2 1
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