'Niti za trenutek nisem pomislila, da je prenevarno zame'

"Ko so nas pozvali, naj se priključimo ekipam, ki pomagajo gasiti na Krasu, niti za trenutek nisem pomislila, da je to morda prenevarno zame," pravi Manja Vajncerl iz PGD Smolnik. "Ko je bil aktiviran državni načrt, sem kar slutila, da bomo tudi me morale pomagati, že takrat sem iz kavča živčno spremljala, kdaj bom tudi jaz lahko šla in pomagala," dodaja. Vpoklicali so jo peti dan tako kot Bernardko Partlič. Skupaj s svojo ekipo sta z delom pričeli zvečer.

"Ponoči, teren je nedostopen, nismo se smeli oddaljiti od cest, ker je tam še vedno veliko neeksplodiranih ubojnih sredstev. Noč, nepoznan teren, zagori tu, zagori tam ... Ogenj in velika vročina, na sebi pa več kilogramov težka zaščitna oprema," pripoveduje Bernarda Partlič.

"Takrat si pod takšnim adrenalinom, da daš gor, greš, ne pomisliš na vročino, pomisliš na najboljše, primerno se hidriraš," pojasnjuje Manja Vajncerl. "Ko so na Krasu ljudje videli, da smo tudi ženske bile prisotne, jaz mislim, da so ljudje kar ponosni, ko vidijo, da tudi ženske pomagajo. A pri gašenju lahko pomagajo le tiste, ki so za to usposobljene," še dodaja.