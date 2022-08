Nizek pretok rek lahko vodi v pogine ribjih vrst: 'Stanje je kritično'

Suša, ki traja že več mesecev, vpliva tudi na rečne in potočne struge, ki postajajo vse bolj suhe. "Stanje v slovenskih vodah je kritično," opozarjajo na Ribiški zvezi Slovenije. Nizek pretok v povezavi s konstantno visoko temperaturo pomeni pregrevanje vode, zmanjšanje vsebnosti kisika v vodi, kar lahko vodi v pogine določenih ribjih vrst – v prvi vrsti salmonidne vrste, kot so postrv, lipan in sulec, kasneje sledijo tudi krapovske vrste.

Stanje je kritično predvsem na vodotokih Primorske in Notranjske, porečju Savinje, Cerkniškega jezera ter vseh manjših pritokih večjih slovenskih rek, so dodali na Ribiški zvezi Slovenije. "Pregrevanje vode ima poleg kratkotrajnih tudi dolgotrajne posledice," pravi predsednik zveze Miroslav Žaberl. Ribe, ki v takšnih razmerah komajda preživijo, v tem času izgubijo del odpornosti in v času po odpravi ekstremnih razmer poginejo zaradi različnih drugih bolezni. "To se nam danes kaže tudi na Savi Bohinjki, kjer potočne postrvi ne poginejo takoj, temveč najprej oslepijo in počrnijo," je pojasnil.

icon-expand Nizkovodne razmere v Ljubljanici FOTO: Aljoša Kravanja

Kratkotrajne posledice se bodo pokazale glede na pobrane kadavre poginjenih rib – v določenih vodotokih bomo izgubili celotne generacije določenih salmonidnih ribjih vrst, v določenih vodotokih pa smo zaradi nečimrnosti ljudi z zastrupitvijo (Gradaščica, Mali Graben) izgubili celotni ribji živelj, vključno z vsemi vodnimi organizmi, ki živijo na dnu, razlaga sogovornik. Poziv pristojnim "Ribiči smo samoiniciativno v najbolj ogroženih ribiških okoliših že prepovedali izvajanje tekmovanj, druženj, krmljenja ter ribolova. Ker pa RZS in RD nismo regulatorji navedenega področja, ki bi lahko zapovedovali zavezujoče ukrepe tudi ostalim deležnikom, ki se pojavljajo v, na in ob vodi, pa od pristojnih državnih organov, to je od resornih ministrstva za kmetijstvo in ministrstva za okolje in prostor, pričakujemo jasen odziv s predlogi ukrepov ter poziv in tudi prepoved vseh ostalih aktivnosti, ki vodijo v pomor rib," je dejal in naštel absolutno prepoved vseh del in posegov v vodotoke v teh kriznih časih in prepoved odvzema vode, kopanja, čolnarjenja, raftanja in drugih aktivnosti v najbolj ogroženih vodah.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

70 odstotkov postaj ima nizkovodne razmere Ob koncu julija 2022 je prevladovala mala vodnatost rek, nizkovodne razmere pa so bile najbolj izrazite v zahodni Sloveniji, zlasti na Primorskem, v porečju Ljubljanice in v spodnjem toku Save. Ob krajevnih padavinah v zadnjem tednu julija so reke na Primorskem nekoliko narasle in s tem prehodno omilile nizkovodne razmere, vendar so kmalu upadle na prejšnjo raven. Nekoliko sta narasli tudi reki Mura in Drava, medtem ocenjujejo na Agenciji za okolje (Arso).

Okoli 70 odstotkov vodomernih postaj ima nizkovodne razmere, okoli 25 odstotkov postaj pa ima že izredno nizkovodne razmere. Vodnatost rek bo še naprej ostala mala in ustaljena. V torek lahko ob nevihtah prehodno narastejo posamezni hudourniški vodotoki in tudi manjše reke, a tudi v nadaljevanju tedna se bodo v večjem delu države še naprej nadaljevale nizkovodne razmere, napovedujejo na Arsu.

icon-expand FOTO: Arso icon-chevron-left icon-chevron-right