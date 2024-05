Cene bencina, dizla in kurilnega olja še naprej drsijo navzdol

Za liter neosvinčenega motornega bencina bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,45824 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,495 evra na liter, kar je dobre štiri cente manj. Za poln, 50 litrski rezervoar, bo tako treba odšteti 74,75 evra. "Če ne bi regulirali cen, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter neosvinčenega motornega bencina 95 bilo treba odšteti okoli 1,556 evra na liter." V primerjavi z aprilsko spremembo (1,560 evra) je tako cena padla za dobrih šest centov na liter.

Tudi cena dizla nadaljuje s padcem. Ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,42538 evra na liter, bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,462 evra na liter (pred spremembo 1,484 evra na liter). Cena 50-literskega rezervoarja bo znašala 73,10 evra. "Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,537 evra na liter," računajo na ministrstvu. Konec aprila je cena litra dizelskega goriva znašala 1,527 evra.

V novem 14-dnevnem obdobju se prav tako znižuje cena kurilnega olja. Ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,15085 evra na liter, bo v tem obdobju treba plačati 1,103 evra na liter, pred spremembo je cena znašala 1,127 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.103 evrov (brez prevoza). "Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo treba odšteti okoli 1,201 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.201 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 98 evrov." Aprila je bilo kurilno olje dražje za slabih sedem centov, in sicer 1,170 evra za liter.