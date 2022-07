Petrol in ministrstvo zanikata tihi dogovor o nižjih cenah goriva

Razburjenje avtoprevoznikov glede cen goriv na avtocestah – tokrat zaradi komercialnih dogovorov, ki so jih zgolj nekateri sklenili s trgovci z gorivom, na podlagi katerih je cena, tudi ob avtocestah, zanje bistveno nižja. Gre predvsem za večje kupce, domače in tuje, pravijo pri našem največjem trgovcu z gorivi. In to ni nič novega, sklepanje tovrstnih dogovorov je stalna praksa, pojasnjujejo v gospodarski zbornici. Tako pri Petrolu kot tudi na gospodarskem ministrstvu zavračajo očitke, da bi se potiho dogovorili o nižjih cenah goriva za avtoprevoznike. "To je stvar poslovne politike podjetja, ne države," pravijo na ministrstvu.

"Ne bomo se zgledovali po vzhodni sosedi, kjer so cene goriva za Madžare, Slovence in Hrvate nižje kot za vse ostale in da bodo cene goriva na avtocestah nižje za vse voznike," je konec junija zagotovil infrastrukturni minister Bojan Kumer. "Bilo je nekaj nejasnosti okrog tega, da je treba pravno preveriti, ali je možno samo za slovenske avtoprevoznike oziroma samo za določen del gospodarstva." A nekateri avtoprevozniki gorivo tudi na avtocesti vendarle točijo ceneje, kar je v panogi povzročilo nekaj nejevolje. "To so čisti rabati posameznega prevoznika, ki jih ima z naftno družbo. To se dogaja oziroma se je ves čas dogajalo. Tudi od naših članov smo dobili sklep, da se moramo razjasniti, kaj se dogaja na trgu," pojasnjuje direktor Združenja za promet Robert Sever. Takšen dogovor imajo možnost skleniti vsi avtoprevozniki, domači in tuji, pojasnjujejo pri našem največjem trgovcu z gorivi. In odločno zanikajo, da bi šlo za tihi dogovor z vlado. Tako tudi na gospodarskem ministrstvu. S trgovci se nismo dogovarjali, pravijo, tovrstni popusti so stvar politike podjetja in ne države. icon-expand Skladiščenje nafte FOTO: Bobo Peter Pišek, predsednik sekcije za promet, pojasnjuje: "Zunaj avtoceste je gorivo regulirano, na sami avtocesti je deregulirano, vsak posameznik se pač pogaja s trgovcem. Če dobi kakšen dodatni popust, mu je seveda potem omogočeno, da tanka na avtocesti." Te pogodbe niso bile sklenjene na novo, to je uveljavljen model poslovnega sodelovanja, še dodajajo na Petrolu. In niso edini, ki takšne dogovore sklepajo. "Tukaj je treba upoštevati, da imajo prevozniki različne kartice, s katerimi tankajo na črpalkah," dodaja Sever. Opozarja še, da je gorivo kljub pozivom, naj trgovci prilagodijo marže in cene na avtocestah čim bolj približajo cenam izven avtocest, le nekaj tednov kasneje spet dražje. Za liter bencina je na Petrolovih črpalkah ob avtocesti treba odšteti približno evro in 90 centov, za liter dizla pa znova skoraj dva evra.