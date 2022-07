Nižje cene počitnic v Turčiji za avgust in september zaradi izpada ruskih in ukrajinskih turistov

Turčija je zagotovo destinacija, ki ponuja najboljšo all inclusive storitev na Mediteranu. Vendar so turški hoteli letošnje poletje prisiljeni znižati cene za odhode v avgustu in septembru, zaradi izpada ruskih in ukrajinskih turistov. Medtem, ko destinacije Hrvaška in Grčija pokajo po šivih, je v Turčiji še vedno dovolj prostih mest v hotelih in na odhodih letal v avgustu in septembru iz Ljubljane, Graza in Dunaja.

Na križišču Evrope in Azije, pod mogočnim gorovjem Taurus, se vzdolž obale toplega Sredozemskega morja razprostirajo luksuzna hotelska letovišča, znana po prečudovitih hotelih in neverjetni 'all inclusive' ponudbi, ki dejansko vključuje vse: hrana in pijača sta na voljo tako rekoč 24 ur na dan, vodni parki delujejo sto na uro, hoteli in njihova okolica so izjemno urejeni in čisti. V pestri ponudbi zagotovo vsak najde možnost za letovanje v deželi, v kateri so svoj edinstven pečat pustile mnoge civilizacije: Stari Rimljani in Grki, Bizantinci in Otomani. Počitnice v Turčiji so edinstvena izkušnja, ki se jo vsekakor splača doživeti!

Denarnico lahko pustite kar doma ... ali pa tudi ne Trgovina je bila od nekaj izjemno pomemben del turške kulture, zato boste v in ob hotelih našli trgovinice, v katerih se lahko preizkusite v barantanju in se po ugodnih cenah založite z lokalnimi začimbami, oblačili, obutvijo, nakitom in orientalskimi preprogami. Tudi takšno, na kakršni je letel sam Aladin. Za še več ponudbe in pristen utrip turškega življenja se lahko odpravite še do mestnih središč in obiščete katerega od večjih bazarjev, preizkusite čisto prvi turški hamam ter si privoščite skodelico prave turške kave ali črnega čaja.

Še niste rezervirali dopusta? Nič hudega, izkušeni svetovalci pri Počitnice.si vam lahko pomagajo najti popoln oddih za vas! Za povpraševanje, pripravo ponudb, svetovanje in rezervacije jim pišite na info@pocitnice.si . Lahko jih tudi pokličete na 01 280 3000 ali pa jih od ponedeljka do sobote obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova v Ljubljani ter Kranju.

Obilo dogajanja za vse generacije in okuse A tudi, če se boste odločili celoten dopust preživeti v hotelskem kompleksu , vam zagotovo ne bo dolgčas. Poležavanje ob bazenu ali na plaži z najljubšo osvežilno pijačo v roki lahko namreč odlično kombinirate s tisoč in eno dnevno aktivnostjo za odrasle: jogo, zumbo, vodno aerobiko, vodnimi igrami, odbojko na mivki, balinanjem, tenisom, košarko, nogometom ... Izbira je res velika, jasno pa je eno: dolgočasili se zagotovo ne boste!

Tako rekoč vsa turška letovišča imajo tudi mini klub, ki poskrbi za animacijo malčkov v času, ko je sonce premočno, da bi uživali na toboganih ali na plaži gradili peščene gradove. Večji hoteli aktivnosti za otroke razdelijo celo po starostnih skupinah, tako da se malčki resnično počutijo izvrstno. Velikokrat se zgodi, da sploh nočejo iti v sobo, kaj šele domov. Poletja na obalah Turčije so vroča, dolga in varna, a za resnično popoln občutek brezskrbnosti poskrbi predvsem pravilni izbor organizatorja potovanja. Če se namreč zatakne že pri neizpolnjenih obljubah in raznih doplačilih, niti najboljša 'all inclusive' ponudba ne more odpraviti grenkega priokusa. Prav zato je pametno zaupati preverjenim neodvisnim spletnim stranem za organizacijo potovanj z bogato izbiro letalskih povezav in hotelskih namestitev.

Brez drobnega tiska, brez naknadnih doplačil Počitnice.si so del največje nemške neodvisne verige agencij Schmeterling reisen, ki so sinonim zanesljivosti ter kakovosti, tako da smo lahko pri načrtovanju dopusta resnično povsem brez skrbi. V ponudbi več kot 400 hotelov zanesljivih avstrijskih organizatorjev boste zagotovo našli popoln oddih zase in za vaše najdražje v turških obmorskih letoviščih Side, Kemer, Belek, Alanya, Antalya, Dalaman, Bodrum, Marmaris in Izmir ter v magičnem Istanbulu, kjer že izlet z ladjico ponudi prečudovit kontrast med evropsko in azijsko kulturo. V Turčijo na letališče Antalya lahko poletite za 7 ali 14 dni iz ljubljanskega letališča z direktnim letom prevoznika Corendon Airlines, iz Graza in Dunaja so na voljo direktni leti v turška letovišča večkrat na teden, iz Münchna pa celo večkrat na dan. Počitnice.si vam lahko pomagajo poiskati tako optimalno letalsko povezavo kot tudi namestitev v izbranem kompleksu, ob tem pa poudarjajo, da so cene avstrijskih organizatorjev potovanj iz Graza, Dunaja in Ljubljane fiksne. To pomeni, da je po plačilu akontacije pri Počitnice.si vaša rezervacija fiksna in ni naknadnih doplačil . Jasno je torej, kje počitnikujemo to poletje: 'Görüürüz', se vidimo v Turčiji!

