Nižje kazni za prekoračitev hitrosti, višje za uporabo telefona med vožnjo

Prekoračitev hitrosti do 10 kilometrov na uro v območju, kjer je omejitev 50 kilometrov na uro, bo voznika po predlogu vlade stala 40 evrov. Kazen za prekoračitev hitrosti od 10 do 20 kilometrov na uro se bo s sedanjih 250 evrov znižala na 120 evrov plus tri kazenske točke, kazen za prekoračitev od 20 do 30 kilometrov na uro pa bo znašala 250 evrov, poleg tega voznika čaka pet kazenskih točk.

Vlada po besedah infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca v predlogu zakona o pravilih cestnega prometa uveljavlja tudi novo kazen, in sicer bo globa za prekoračitev hitrosti od 30 do 40 kilometrov na uro znašala 500 evrov kazni in sedem kazenskih točk. Prekoračitev hitrosti od 40 do 50 kilometrov na uro pa bo kršitelja stala 750 evrov in devet kazenskih točk. Predlog zakona zvišuje tudi kazni za prekoračitev hitrosti v območjih, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro. Prav tako bodo nižje na hitrih cestah in avtocestah.

Tam, kjer je hitrost omejena na 30 kilometrov na uro, pa bo odslej kazen za prekoračitev hitrosti do 10 kilometrov na uro znašala 40 evrov, prekoračitev od 10 do 20 kilometrov na uro bo prekrškarje stala 130 evrov, prekoračitev med 20 in 30 kilometrov na uro 500 evrov plus sedem kazenskih točk. Tisti, ki bodo hitrost prekoračili za 30 ali več kilometrov na uro, pa bodo plačali 1200 evrov in ostali brez vozniškega dovoljenja.