Nižje plače za slovenske diplomate. Se bodo nekateri vrnili domov?

Med diplomati, ki že tako opozarjajo, da so njihove plače med najnižjimi diplomatskimi plačami v državah Evropske unije, je to povzročilo precej razburjenja. Za Slovence je diplomacija že zdaj manj privlačna, saj se da dobro zaslužiti in živeti tudi doma, pravi dolgoletni diplomat, Ivo Vajgl. Kmalu pa bi lahko postala še manj atraktivna.

"Bila bi drama in škoda za Slovenijo, če bi se njena diplomacija kadrovsko osiromašila zaradi tega, ker bi bili diplomati preslabo stimulirani," meni Vajgl.

To bi po mnenju sogovornika lahko povzročil zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki ga je ministrstvo Luke Mesca poslalo v medresorsko usklajevanje lanskega decembra, sprejet pa je bil marca letos. Če so se socialni prispevki diplomatov v tujini doslej obračunavali na osnovi plače, ki bi jo zaslužili doma, bodo z novim letom obračunani od dejansko prejetih višjih bruto plač, kar pa pomeni nižje neto izplačilo.

"Nova pravila veljajo tudi za vse običajne državljane, za delavce, ki so napoteni v tujino s strani podjetij in ne vidim razloga, zakaj bi bili diplomati ali uslužbenci MZZ izjema. In popolnoma logično je, da je treba to področje enotno uredit," pa meni Matej Lahovnik, profesor z ekonomske fakultete.

Ministrstvo Meščeve koalicijske partnerice Tanje Fajon, ki pripomb na zakon ni imelo, pa je očitno posledice za diplomate spregledalo. Danes zgolj pisno pojasnjujejo, da se podrobnosti izvedbe zakona še usklajujejo, pričakujejo pa, da se neto plače zaposlenih javnih uslužbencev v tujini, ki jih zdaj prejemajo na podlagi uredbe, ne bodo spremenile.

Uredba ne more biti nad zakonom, poudarja Lahovnik. "Zakon je jasen in za vse enak in velja tudi za uslužbence ministrstva. In ker so napoteni v tujino, morajo plačati prispevke takšne, kot so tam."

Za diplomate je pomembno, da so dovolj stimulativno nagrajevani, pa meni Vajgl. "Da ne odstopajo, da niso neka lokalna revščina v državah, v katere gredo, ampak morajo biti na nivoju krogov, v katerih se gibljejo zaradi svojih profesionalnih potreb."

Ena od možnih rešitev sicer je, da se bruto plače diplomatov toliko dvignejo, da ostanejo neto izplačila nespremenjena. Lahovnik ugiba, da je povsem mogoče, da v proračunu tega niso načrtovali in da jih je to presenetilo. "Sedaj pa iščejo razne neustrezne obvode, da bi se izognili dodatnim stroškom za ministrstvo."

Možno je tudi, da bi bili diplomati naposled izvzeti iz zakona. Časa za iskanje kompromisov imajo sicer do konca leta.