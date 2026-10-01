Nižje položnice za stanovalce domov: kaj prinašajo novi ukrepi?

Kako velika je lahko razlika med starim sistemom in sistemom dolgotrajne oskrbe, priča položnica gospe Marije, ki stanuje v radovljiškem domu starejših. Plačuje za najdražjo kategorijo oskrbe, 1900 evrov na mesec.
"Po novem mi pa obetajo 870 evrov, to je kar dosti lepa razlika za naš upokojenski žep," je povedala.
Več kot tisoč evrov, torej, ki jih bo, kot pravi, zdaj lahko porabila za prijetnejše stvari. "Mogoče bom šla lahko večkrat na morje, malo na kavico. Pa hvala, da ste me opozorili, ker potrebujem zimske čevlje," se je pošalila.
Odpravo finančnih neenakosti med oskrbovanci težko pričakuje tudi gospod Bernard, ki si obeta skoraj 600 evrov nižji znesek na položnici. "Po pravici povedano, dolgo časa nisem verjel, da bo to res. Ker zdaj je v glavnem moja penzija šla za dom, zdaj pa bo ostalo še za kaj drugega."
Sistema dolgotrajne oskrbe, vzpostavljenega pod nekdanjim ministrom Simonom Maljevcem, se je aktualna ministrica Mateja Ribič lotila s popravki, ki bodo večinoma veljali le do konca prihodnjega leta. Številni direktorji domov že dalj časa opozarjajo, da potrebujejo sistemske rešitve. Prva težava: zamude na centrih za socialno delo.
A ti postopki so dolgotrajni, je potrdil direktor Doma dr. Janka Benedika Radovljica, Alen Gril. "Tako da tudi temu delu zdaj, ko je zakon, govori o tem, da bodo lahko upravičenci do dolgotrajne oskrbe refundirali te višje stroške, da bodo dobili povrnjene, računa se, da bo kar nekaj časa trajalo."
Sprememb zakonodaje so se sicer z razlogom veselili tudi zaposleni v domovih. Z oktobrsko plačo jim bo na račune kapnilo še 300 evrov bruto oziroma kakšnih 170 neto več.
Do dodatka so v radovljiškem domu upravičeni skoraj vsi zaposleni, samo do konca tega leta jih bodo bonusi po trenutnih ocenah stali približno 300.000 evrov. "Tukaj ne bomo dobivali teh dodatkov k plačam refundiranih s strani države, ampak je to v bistvu naš strošek dela," je dodal Gril.
Tudi dodatki, s katerimi skuša ministrstvo poklic narediti bolj privlačen in hkrati ohraniti obstoječi kader, so le začasni, zaposleni jih bodo po trenutnih načrtih prejemali do konca leta 2027.
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