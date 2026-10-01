Nižje položnice za stanovalce domov: kaj prinašajo novi ukrepi?

Kako velika je lahko razlika med starim sistemom in sistemom dolgotrajne oskrbe, priča položnica gospe Marije, ki stanuje v radovljiškem domu starejših. Plačuje za najdražjo kategorijo oskrbe, 1900 evrov na mesec.

"Po novem mi pa obetajo 870 evrov, to je kar dosti lepa razlika za naš upokojenski žep," je povedala.

Več kot tisoč evrov, torej, ki jih bo, kot pravi, zdaj lahko porabila za prijetnejše stvari. "Mogoče bom šla lahko večkrat na morje, malo na kavico. Pa hvala, da ste me opozorili, ker potrebujem zimske čevlje," se je pošalila.

Odpravo finančnih neenakosti med oskrbovanci težko pričakuje tudi gospod Bernard, ki si obeta skoraj 600 evrov nižji znesek na položnici. "Po pravici povedano, dolgo časa nisem verjel, da bo to res. Ker zdaj je v glavnem moja penzija šla za dom, zdaj pa bo ostalo še za kaj drugega."