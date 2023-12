Nižje temperature in večja verjetnost padavin vpliva tudi na izvedbo gradbenih del

OGLAS

Izvajanje gradbenih del pri izjemno hladnih vremenskih razmerah Za razliko od izjemno vročih vremenskih razmer je pri izvajanju del v zimskem času pri nižjih dnevnih temperaturah ter daljših in mrzlih nočeh potrebna še večja pozornost. Nižje temperature in povišana zračna vlaga močno vplivajo na hitrost kemijskih reakcij v vseh gradbenih izdelkih in se lahko pri izjemno nizkih temperaturah in/ali previsoki vlagi celo zaustavijo, kar posledično pomeni upočasnjen ali prekinjen razvoj mehanskih lastnosti, predvsem trdnosti in posredno tudi njihovih drugih koristnih lastnosti. V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj najpogostejših in vas opozorili na prežeče nevarnosti. Splošne omejitve Za izvajanje gradbenih del z izdelki na osnovi hidravličnih veziv (npr. cementa) se za nizke temperature štejejo vremenske razmere, če obstaja možnost, da bo v 24-ih urah po izvedbi del temperatura zraka in podlage padla pod 5 C. Za izdelke na osnovi reakcijskih smol (npr. epoksi in poliuretan) pa je temperaturna meja postavljena še više in mora biti vsaj 8 – 10 C. Pri teh je izredno pomembna tudi vsebnost vlage v zraku, ki ne sme preseči 70 %. V prednosti so izvajalci energetskih obnov fasad, ko v objektu (npr. stanovanjski blok ali šola) že bivajo in je temperatura v njegovi notranjosti vsaj 20 C. Z zastiranjem delovnih odrov zaradi varovanja okolice kot tudi in predvsem zaradi preprečevanja vpliva vetra in nižjih zunanjih temperatur lahko dela izvajajo tudi pri temperaturah okolice, nižjih od 5 C, ker je površinska temperatura podlage zagotovo višja od 5 C. V zimskih dneh se ne moremo zanašati samo na vremenske napovedi, ampak je treba dejansko preveriti vremenske razmere na gradbišču. Odstopanja zaradi lokacije so lahko zelo velika!

Za nujne posege v zimskem času za izvedbo preplastitvenih ometov uporabimo namenske malte s hitrim vezanjem in strjevanjem, kot na primer PLANITOP FAST 330. FOTO: Arhiv ponudnika

Beton in ostale cementne malte Zahteve glede specifikacij, lastnosti, proizvodnje, vgradnje in skladnosti betona so zelo natančno predpisane v standardih SIST EN 206-1 in SIST EN 1026, zato bomo v nadaljevanju opozorili le na najpomembnejše, ki se dotikajo proizvodnje in izvedbe del pri nizkih temperaturah. V standardih je tako navedena najnižja dovoljena temperatura svežega betona 5 C pri temperaturah vgradnje nad – 3 C oz. vsaj 10 C pri temperaturah pod – 3 C. Kakorkoli, temperatura svežega betona za vgradnjo ne sme presegati 30 C. Zaradi tega lahko zelo enostavno zaključimo, da morajo biti vse sestavine za beton v osnovi ustrezno zaščitene pred mrazom. Pri proizvodnji betona uporabljajo za doseganje predpisanih najnižjih temperaturnih zahtev dodatne ukrepe, med katerimi sta najbolj pogosta ogrevanje agregata in dodajanje tople zmesne vode. Kaj pa manjši izvajalci in njihove izvedbe? Priprava betonskih mešanic v manjših količinah na gradbišču in njihova vgradnja pri temperaturah, nižjih od 10 C, je možna z uporabo kemijskega dodatka (pospešila vezanja) MAPEFAST C (dozi- ranje 1–2 %). Naj še posebej opozorimo na to, da gre za pospešilo, ki vsebuje kloride, zato se na gradbišču pripravljene betonske mešanice lahko uporabljajo izključno za nearmirane konstrukcije! Lepila za polaganje keramičnih ploščic in oblog iz kamna

icon-expand

Področja uporabe, termini, materiali in zahteve so predpisani v standardu SIST EN 12004, v katerem je jasno zapisano, da je lepljenje z izdelki na cementni osnovi dovoljeno pri temperaturah zraka vgradnega materiala in površin podlag, ki se oblagajo, le pri temperaturah, ki so višje od 5 C. Pri izvajanju del pri temperaturah od 5 C do 10 C je pri oblaganju z običajnimi ploščicami formatov do 30 x 30 cm priporočljiva uporaba lepila razreda C2F (izboljšano hitro vezoče cementno lepilo), pri oblaganju s ploščicami vrste B1a pa uporaba lepila razreda C2F S2 (izboljšano hitro vezoče cementno lepilo z visoko deformabilnostjo). Mapei ima v svojem programu lepil za polaganje keramičnih ploščic in oblog iz kamna na voljo zelo obsežen izbor cementnih lepil, ki ustrezajo navedenim zahtevam. Zahteve razreda C2F izpolnjujeta lepili ADESILEX P9 EXPRESS in ADESILEX P4. V razred C2F S1 sta uvrščeni lepili KERAQUICK in GRANIRAPID, v razred C2F S2 pa ELASTORAPID. Lepljenje z lepili na osnovi reakcijskih smol, kot sta KERALASTIC T in KERAPOXY ADHESIVE, je možno le pri temperaturah nad 10 C.

Pri izvedbi del pri nižjih temperaturah naj ostane konstrukcija zaopažena čim dlje, ker opaž sam po sebi zagotavlja dodatno toplotno in vetrno zaščito, še posebej, če je lesen. FOTO: Arhiv ponudnika