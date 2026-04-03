Nižji DDV in omejitev marž: koliko cenejši bodo izdelki?

Ljubljana, 03. 04. 2026 19.03 pred 25 dnevi 3 min branja 60

Avtor:
Tanja Volmut Rebeka Tomaduz +1
Podražitve

Kako bo vlada ob naftni krizi zamejila divjo rast cen hrane? V pripravi je konkreten seznam živil, ki jih bodo po zgledu sosednjih držav obdavčili s približno petodstotnim DDV-jem. In ne samo to, trgovci marž pri živilih s tega seznama – tako naj bi se dogovarjali na vladi – ne bodo smeli dvigovati. Koliko manj bodo potem stali konkretni izdelki? Letos sicer kupujemo dražje velikonočne dobrote kot pred enim letom. Dražji so jajca, šunka, za kilogram potice je na ljubljanski tržnici treba odšteti tudi 27 evrov.

Po podatkih statističnega urada letos kupujemo dražje: svinjsko meso za dobrih sedem odstotkov, mleko za šest, jajca so dražja za dva odstotka in pol, oreščki za dobra dva. Cenejši je sladkor, maslo, minimalno tudi moka.

Višje cene sestavin
Višje cene sestavin
Zgovorni so ti podatki – cene so odletele v nebo med korono. Moka se je leta 22 podražila za osem odstotkov, naslednje leto za skoraj 22. Kruh leta 22 za 14, leta 23 pa za 19 odstotkov. Jajca za dobrih 22 odstotkov leta 23, svinjsko meso je bilo 2019 cenejše za šest odstotkov, leto kasneje pa 25 odstotkov dražje.

Rast cen
Rast cen
Medtem je po podatkih Zveze Anite Ogulin in Zveze prijateljev Moste vse več prosilcev za pomoč. Tisti, ki so živeli stabilno, zdaj pa komaj pokrivajo stroške, navajajo. Predvsem je zaskrbljujoč porast revnih zaposlenih staršev.

Podražitev po letih
Podražitev po letih
Obdavčitev živil pri sosedih

Kmetijska ministrica je namignila, da se bodo tako pri pripravi seznama živil z nižjim DDV-jem kot pri višini DDV-ja zgledovali po sosednjih državah.

Pogovarjajo se o petodstotnem DDV, zato je najbolj verjetno, da bi se zgledovali po Italiji ali Avstriji, Hrvaška ima namreč precej visoke obdavčitve za večino živil. Imajo tri stopnje obdavčitve – 25-, 13- in petodstotno. In večina živil spade v drugo, torej 13-odstotno stopnjo obdavčitve. Denimo vsa zelenjava, sadje, meso in ribe, tudi jajca so tako obdavčena. Manj pa le kruh, moka in ostala žita ter otroška hrana.

Medtem imajo v Italiji najnižjo obdavčitev. Štiriodstotni davek velja za vsa osnovna in sveža živila, tudi zelenjavo in sadje, maslo in jajca ter celo med. Za ostalo, denimo meso, ribe, pa vso predelano hrano, kot so paštete, salame, siri in vse že pripravljene jedi in sladice imajo 10-odstotni davek.

Nižjo obdavčitev so napovedali tudi Avstrijci, začela pa bo veljati julija letos. Po vzoru Italije bodo osnovna živila obdavčena najmanj, in sicer s 4,9 odstotka, kar je pol manj kot zdaj.

Koliko konkretno pa bi stala osnovna živila, če bi imeli nižji, petodstotni DDV? Ker natančnega seznama izdelkov še ni, smo se ravnali po predlogih Trgovinske zbornice.

Pogledali smo cene naključnega večjega trgovca. Trgovinska zbornica bi manj obdavčila osnovne izdelke, in sicer mleko in mlečne izdelke – v košarico smo dodali tudi sir in navadni jogurt, pa jajca in še po dve vrsti zelenjave in sadja ter kilogram bele moke, kilogram kruha in nekaj ostalih pekovskih izdelkov.

Skupaj bi danes, ob 9,5-odstotnem DDV-ju, odšteli 23,5 evra, ob znižanem, petodstotnem, pa slab evro manj. Če bi bil davek še nižji, in sicer 4,5-odstotni kot predlaga Trgovinska zbornica, se razlika poveča še za nekaj centov.

A ob zaostrovanju razmer v svetu ta ukrep ne bo pocenil naših nakupov, temveč le preprečil, ocenjujejo ekonomisti, občutno višje račune.

Cene ob 9,5-odstotnem DDV --> ob petodstotnem DDV

 

Mleko 1 l: 1,65 € --> 1,59 €
Sir 375 g: 4,8 € --> 4,60 €
Jogurt 150 g: 0,65 € --> 0,62 €
10 jajc: 3,19 € --> 3,06 €
Krompir 1 kg: 0,89 € --> 0,85 €
Solata 1 kg: 2,49 € --> 2,38 €
Jabolka 1 kg: 1,79 € --> 1,71 €
Banane 1 kg: 1,49 € --> 1,43 €
Pšenična bela moka 1 kg: 1,19 € --> 1,14 €
Kruh 1 kg: 2,99 € --> 2,87 €
Štiri sirove štručke 2,36 € --> 2,27 €
_______________________
Skupna cena: 23,49 € --> 22,52 €

Razlika: 0,97 €

 

KOMENTARJI60

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janik1111
07. 04. 2026 11.41
Izdelki se ne bodo prav nič pocenili.
Odgovori
0 0
walter2
04. 04. 2026 17.54
Trgovcem omejit neupravičene dvige marž!To so vojni dobičkarji!Robo,ki jim leži v skladiščih in na policah v trgovinah po tri mesece podražili za 10-20%
Odgovori
+0
1 1
zmerni pesimist
04. 04. 2026 12.53
Inflacija pa na psu
Odgovori
+2
2 0
mackon08
04. 04. 2026 11.49
Kje jemljejo te cene, ti nimajo blage veze.
Odgovori
+3
4 1
iziizi
04. 04. 2026 10.32
nić ne bo ceneje ker bo država pa drugje pobrala denar
Odgovori
+7
7 0
Rafael Kramar
04. 04. 2026 10.17
Zamrznitev cen, omejitev marž..., kot, da smo spet v Jugi sredi osemdesetih!?
Odgovori
+3
4 1
JasnaOra
04. 04. 2026 10.12
Smesna je ta nasa vlada...
Odgovori
+1
3 2
Slavko BabIč
04. 04. 2026 09.48
Počasi bodo revolucije po EU državah. Brez brige.
Odgovori
+2
2 0
BRABUS1
04. 04. 2026 09.25
Tistih par centov nižja cena nujnih živil nas ne bo rešilo revščine.Denas se lahko najbolj privrčuje pri ukinitvi plačevanja nepotrebnih nevladnikov,tudi v kulturi,športu in drugot bi se našlo.Samo tega noben politik noče predlagat.Se bo pa to zgodilo,ko bo vse crknalo,še tisto najbolj potrebno.
Odgovori
-2
2 4
Slavko BabIč
04. 04. 2026 09.49
in plačila RKC cerkve ter župnikov, Stanislavovega zavoda in tako naprej....
Odgovori
+1
3 2
User2475689
04. 04. 2026 08.48
Davke rezat, socialo rezat, subvencije rezat. Drzava se mora cim manj vpletat v gospodarstvo. Vsak naj si placa kar je zasluzil, ne pa da drzava financira vse po vrsti. Dovolj je golobnjaka
Odgovori
+2
5 3
mojcd
04. 04. 2026 08.21
Lpg je cenejsi kot je bil, sam povem, toliko o vojni zgodbi
Odgovori
+0
1 1
petka5
04. 04. 2026 08.10
Kaksne cene ste vi to nasli??? Kdo kupuje mleko za 1.65 e... kaj ste kuku... jaz dam za liter 1.5 % mascobe 0.9 e...
Odgovori
-2
1 3
Slavko BabIč
04. 04. 2026 09.50
Kje v Italiji?
Odgovori
+0
1 1
Damir Bukva Katyuša
04. 04. 2026 08.06
Zamrznit bi bilo treba cene živil za 12.mescev!! To vlada lahko uredi,seveda če želi :-((
Odgovori
+1
2 1
petka5
04. 04. 2026 08.11
Ne vem ce... to je prosti trg ne vem ce lahko drzava to kar tako naredi, jo kastniki potem tozijo
Odgovori
+0
1 1
Slavko BabIč
04. 04. 2026 09.50
Nimamo več prostega trga, odkar je oranžni klovn v ZDA na oblasti1
Odgovori
+0
2 2
proofreader
03. 04. 2026 21.59
Ko je prišel Robi je bil burek v Ljubljani 2 evra. Zdaj je 3,5 evra.
Odgovori
+3
6 3
walter2
04. 04. 2026 17.51
Kaj pa ima Golob s to južnjaško hrano?
Odgovori
+1
1 0
natas999
03. 04. 2026 21.54
butalci
Odgovori
+5
5 0
MihaOlimpija
03. 04. 2026 21.40
Vaaau pri nakupu za cca 22€ bom prišparal celih 0.97€. Trgovci pa marže da glava boli.
Odgovori
+11
12 1
myomy
03. 04. 2026 21.37
Škoda, da Kitajci na Temuju ne prodajajo tudi hrane.
Odgovori
-1
5 6
fljfo
03. 04. 2026 21.39
Se sreča...
Odgovori
+0
4 4
srecnii
03. 04. 2026 21.36
To je pljunek v banjo polno vode, skratka nič
Odgovori
+7
8 1
myomy
03. 04. 2026 21.36
"Koliko cenejši bodo izdelki?" ... a se hecate?
Odgovori
+2
6 4
JanezNovak13
03. 04. 2026 21.32
Na Čopovi v Ljubljani ob takih dnevih prodajajo potico za 38 EUR na kilogram. In so ljudje, ki tudi po tej ceni kupijo, ker jih prodajajo po centimeter ali dva široke, da cena ni previsoka. Raje nekaj kilogramov mesa kupim.
Odgovori
+8
8 0
petka5
04. 04. 2026 08.12
Se dobi tudi cenejsa a ves... res je da je hrana,ze od zacwtka korone predraga, ampak v tem clanku pa malo nabijajo cene vseeno
Odgovori
+2
2 0
