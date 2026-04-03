Nižji DDV in omejitev marž: koliko cenejši bodo izdelki?

Po podatkih statističnega urada letos kupujemo dražje: svinjsko meso za dobrih sedem odstotkov, mleko za šest, jajca so dražja za dva odstotka in pol, oreščki za dobra dva. Cenejši je sladkor, maslo, minimalno tudi moka.

Zgovorni so ti podatki – cene so odletele v nebo med korono. Moka se je leta 22 podražila za osem odstotkov, naslednje leto za skoraj 22. Kruh leta 22 za 14, leta 23 pa za 19 odstotkov. Jajca za dobrih 22 odstotkov leta 23, svinjsko meso je bilo 2019 cenejše za šest odstotkov, leto kasneje pa 25 odstotkov dražje.

Medtem je po podatkih Zveze Anite Ogulin in Zveze prijateljev Moste vse več prosilcev za pomoč. Tisti, ki so živeli stabilno, zdaj pa komaj pokrivajo stroške, navajajo. Predvsem je zaskrbljujoč porast revnih zaposlenih staršev.

Kmetijska ministrica je namignila, da se bodo tako pri pripravi seznama živil z nižjim DDV-jem kot pri višini DDV-ja zgledovali po sosednjih državah.

Pogovarjajo se o petodstotnem DDV, zato je najbolj verjetno, da bi se zgledovali po Italiji ali Avstriji, Hrvaška ima namreč precej visoke obdavčitve za večino živil. Imajo tri stopnje obdavčitve – 25-, 13- in petodstotno. In večina živil spade v drugo, torej 13-odstotno stopnjo obdavčitve. Denimo vsa zelenjava, sadje, meso in ribe, tudi jajca so tako obdavčena. Manj pa le kruh, moka in ostala žita ter otroška hrana.

Medtem imajo v Italiji najnižjo obdavčitev. Štiriodstotni davek velja za vsa osnovna in sveža živila, tudi zelenjavo in sadje, maslo in jajca ter celo med. Za ostalo, denimo meso, ribe, pa vso predelano hrano, kot so paštete, salame, siri in vse že pripravljene jedi in sladice imajo 10-odstotni davek.

Nižjo obdavčitev so napovedali tudi Avstrijci, začela pa bo veljati julija letos. Po vzoru Italije bodo osnovna živila obdavčena najmanj, in sicer s 4,9 odstotka, kar je pol manj kot zdaj.