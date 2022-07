Nizka količina vode v solkanskem jezeru: ministrstvo v stiku z Italijani

Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) so zaradi izjemno nizkega pretoka reke Soče začasno zaustavile obratovanje hidroelektrarne Solkan, kar se je zgodilo prvič po letu 2003. Do srede so nekoliko višji pretok od naravnega zagotavljali s praznjenjem akumulacij, te pa so nato dosegle spodnje, kritične ravni, ki dodatnega praznjenja ne omogočajo več.