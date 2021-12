Nizke temperature kličejo po kvalitetni ogrevalni napravi

Če želimo prihraniti pri stroških ogrevanja, imeti okolju prijazno napravo, ki jo je možno integrirati z večino ogrevalnih sistemov in jih združiti z drugimi energetsko učinkovitimi viri energije je prava rešitev toplotna črpalka zrak-voda, ki je energetsko učinkovita alternativa sistemom ogrevanja na olje, utekočinjeni naftni plin in elektriko. Zagotavlja trajnostno hlajenje in ogrevanje prostorov ter sanitarne vode. Z njo pa z zunanjo montažo prihranimo tudi dragocen bivalni prostor, saj ne potrebujemo kurilnice.

Ob mrzlih dnevih najprej razmišljamo, da je sistem super, saj zagotavlja primerno toploto bivalnih prostorov. Kasneje nas preseneti visoki račun za energente in drugi stroški povezani z ogrevanjem. Če se želimo vsemu temu izogniti je rešitev na dlani toplotna črpalka zrak – voda Panasonic Aquarea , ki jo odlikuje nizka poraba energije, visoka učinkovitost z nizkimi obratovalnimi in vzdrževalni stroški.

Nova linija Panasonic Aquarea strankam ponuja le najboljše

Serija toplotnih črpalk Panasonic Aquarea ponuja zmogljivosti od 3 kW pa vse do 16 kW, ob tem pa lahko izbiramo tudi eno ali trifazno napajanje, monoblok ali split izvedbo.

Sistem monoblok ima samo zunanjo enoto in za vgradnjo ne potrebujete napeljave hladilnega sredstva in se priključi na ogrevalni sistem in/ali sistem za toplo vodo. Pri sistemu split imamo ločeno notranjo in zunanjo enoto.

Panasonic je razvil izredno učinkovito rešitev, ki je preprosta za vgradnjo - nov sistem All in One split: nov hidromodul + 200-litrski zbiralnik. Notranje enote pa lahko nadgradimo še z rekuperacijo toplote.

Uporabnikom ponujajo več izvedb, in sicer:

- Aquarea High Performance od 3 do 16 kW je visokozmogljiva toplotna črpalka za hišo z nizkotemperaturnimi radiatorji ali talnim ogrevanjem, ki lahko deluje samostojno ali v kombinaciji z obstoječimi ogrevalnimi sistemi. Nova serija J (A+++) uporablja najnovejši hladilni plin R32 in lahko ogreva vodo do 60°C .

- Aquarea T-CAP od 9 do 16 kW – ogreva do -28 °C brez uporabe električnih grelcev in bo vedno poskrbela za zadostno zmogljivost ogrevanja hiše.

- Aquarea HT od 9 do 12 kW - visokotemperaturna enota je najboljša rešitev za tradicionalno hišo z visokotemperaturnimi radiatorji, saj zmore pri nizki zunanji temperaturi segreti vodo na izhodno temperaturo 65 °C.