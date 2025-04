Nizke temperature poškodovale del sadnega drevja

OGLAS

Potem ko je mrzel polarni zrak v nedeljo zajel naše kraje, so se temperature minulo noč spustile pod ledišče povsod, razen na Goriškem in ob Obali. Najbolj mrzlo je bilo davi tik po sončnem vzhodu, med 6.30 in 7.00, in sicer v pasu jasnine od Gorenjske do Bele krajine, je povedal dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje (Arso) Blaž Šter. Najnižje temperature so izmerili na mraziščih Notranjske, nekje do minus sedem, minus osem stopinj Celzija, pa tudi v nekaterih alpskih dolinah, denimo na Jezerskem. Drugod so bile temperature v glavnem nekaj stopinj pod lediščem, je povedal Šter. Po nižinah osrednje Slovenije so davi izmerili od minus dve do minus štiri stopinje, na Dolenjskem se je na bolj mraziščnih legah ohladilo do minus šest stopinj, v Beli krajini pa do okoli minus tri, minus štiri stopinje Celzija. Manj mrzlo je bilo na severovzhodu Slovenije, kjer je bilo tudi nekaj oblačnosti. Tam je bila temperatura od nič do minus tri stopinje. Prav tako je bilo oblačno in še nekaj burje na Primorskem, tako da temperature tudi tam niso bile tako nizke. Po podatkih Arsa so bile na Primorskem najnižje temperature od dve do štiri stopinje Celzija nad ničlo. Teoretično lahko vse temperature pod minus eno stopinjo Celzija pri cvetočih rastlinah in minus 1,5 stopinje pri še zaprtih cvetovih povzročijo poškodbe plodičev sadnega drevja oziroma cvetov ali mladih poganjkov pri jagodičju, je v minulih dneh opozarjala kmetijska stroka, ki je pridelovalcem svetovala več zaščitnih ukrepov varovanja pred pozebo.

Sadjarji so se pripravili

"Danes so bile temperature od minus dve do minus štiri stopinje Celzija in večina sadjarjev je zelo dobro pripravila sadna drevesa na te nizke temperature. Vsaj dva dni pred napovedano pozebo so poškropili z aminokislinami in algami in tako pripravili rastline na to stresno situacijo, ki je bila danes zjutraj. Tisti, ki imajo možnost, so oroševali," je povedala Metka Hudina. Hudinova je tudi profesorica za sadjarstvo na ljubljanski biotehniški fakulteti, hkrati se v domačih sadovnjakih na več hektarjih v Bistrici ob Sotli tudi sama ukvarja s pridelavo jabolk in hrušk. Ponekod, tudi pri njih, oroševanje davi zaradi vetra ni bilo možno. Pihal je veter od 16 do 20 kilometrov na uro, kar je preveč za delovanje oroševalnega sistema, da bi ta bil uspešen, je povedala. "Računamo, da kakšne poškodbe na plodičih bodo, verjetno pa ne bo tako hudo, kot je bilo to leta 2016, 2017. In trenutne temperature seveda še ne pomenijo, da bi prišlo do kakšne katastrofe, do 90-odstotne pozebe. Tega na srečo ne bo. Ne vemo pa, kaj nas čaka jutri. Napoved je ugodnejša od današnjega jutra, tako da računamo, da tudi jutri zjutraj nekako uidemo najhujšemu," je dejala Hudinova.

Pozeba FOTO: Shutterstock icon-expand