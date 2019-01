Nizki oblaki bodo marsikje zakrivali super krvavo Luno

Naši kraji so na obrobju vpliva območja visokega zračnega tlaka, ki se je po petkovem prehodu hladne fronte okrepilo nad srednjo Evropo. Ob šibkih vzhodnih vetrovih se v nižjih slojih ozračja zadržuje hladen in precej vlažen zrak.

Nedelja bo sončna, le po nekaterih nižinah vzhodne in osrednje Slovenije se bo do zgodnjega popoldneva še zadrževala nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo v večjem delu države od –2 do 3, na Primorskem ob šibki burji do 9 stopinj Celzija.

Lunin mrk bo najlepše viden v višjih legah in na Primorskem, po nižinah marsikje megla

V ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah bomo priča posebnemu astronomskemu dogodku – popolnemu luninemu mrku, ki bo najlepše viden v severni in južni Ameriki, zahodni Evropi in Skandinaviji, če bodo vremenske razmere dopuščale, pa ga bomo lahko opazovali tudi pri nas.

Dobre razmere za opazovanje mrka bodo zagotovo v višjih legah in na Primorskem, kjer se bo zrak ob šibki burji sproti sušil, nižje lege pa bo v noči na ponedeljek marsikje spet prekrila nizka oblačnost, ki bo segala do nadmorske višine okoli 900 metrov. Največ megle ali nizke oblačnosti pričakujemo v osrednji in jugovzhodni Sloveniji, medtem ko se lahko na Štajerskem in v Prekmurju oblačnost občasno tudi pretrga in se tako odpre pogled na krvavo super Luno.