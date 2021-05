Nizko zaupanje v delo vlade in večinska podpora protestom

Družba za javnomnenjske in trženjske raziskave in svetovanje v Sloveniji Valicon je z raziskavo #Novanormalnost spremljala ključne indikatorje odziva javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja v novih razmerah. Znotraj raziskave so še posebno pozornost namenili odpiranju lokalov in storitev v Sloveniji, odnosu do protestov kot obliki izražanja mnenja, osebnemu doživljanju epidemije, zaupanju v delo vlade in odnosu anketiranih do cepljenja.

Tisti, ki so z vsebino protestov seznanjeni, proteste v večini podpirajo

Po prvem večjem množičnem protestu so prav tako preverili oceno seznanjenosti ljudi z zahtevami protestnikov, podporo protestom in oceno primernosti takšne oblike izražanja mnenja. V raziskavi so ugotovili, da 18 odstotkov vprašanih meni, da so z vsebino protestov zelo dobro seznanjeni, 37 odstotkov pa meni, da so z zahtevami bolj seznanjeni kot neseznanjeni. Skupaj je torej z vsebino protestov seznanjenih več kot polovica (55 odstotkov) sodelujočih. Ta odstotek je sicer za osem odstotkov nižji kot pred letom dni.

Med tistimi, ki so vsaj delno seznanjeni z vsebino protestov, ne glede na to, ali se jim množični protesti na javnih mestih trenutno zdijo primerni ali ne, se z zahtevami protestnikov strinja skoraj 70 odstotkov vprašanih. Pri tem se 40 odstotkov anketirani povsem strinja, 29 odstotkov pa se z njimi bolj strinja kot ne strinja. Ta odstotek je za osem odstotnih točk višji kot lani.